В Сербии шквальный ветер и грозы, на севере страны в автомобиле погиб человек

Сильный ветер, град и ливневые паводки причинили хаос по всей Сербии во вторник, один человек погиб, когда дерево упало на ее автомобиль. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Министр внутренних дел Ивица Дачич сообщил, что женщина погибла в северном городе Самборе. Спасателям также пришлось эвакуировать нескольких человек в этом районе.

Штормы также обрушились на Боснию и Хорватию.

В Юго-Западном сербском городе Нови-Пазар, где власти объявили чрезвычайное положение, внезапное наводнение затопило несколько районов.

Проливные дожди в сочетании с градом и ливневыми паводками были также зафиксированы в нескольких других районах, включая столицу страны Белград, где часть автостоянки обрушилась в воронку.

Град размером с грецкий орех также повредил имущество и пассивы в косовском городе Хане и Элез, сообщают местные СМИ.

Напомним

Из-за проливных дождей, которые привели к затоплению улиц и подвалов в некоторых районах Германии, автомобили плавали по улицам, а люди оказались запертыми в своих домах. Сообщений о пострадавших не поступало.

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