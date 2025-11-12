$42.010.06
12 листопада, 15:53
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 51421 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 47931 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 51252 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 49036 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 44926 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33 • 60850 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62888 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82376 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132101 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo

Ексклюзив

11 листопада, 14:28
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132099 перегляди
В росії кажуть, що готові до "стамбульських" переговорів з Україною, але Київ не реагує

Київ • УНН

 • 4408 перегляди

Тимчасовий повірений у справах рф у Туреччині олексій іванов заявив, що росія готова до продовження прямих переговорів з Україною. москва чекає політичної волі від Києва та не отримала позитивної реакції на свої ініціативи.

В росії кажуть, що готові до "стамбульських" переговорів з Україною, але Київ не реагує

росія готова до продовження прямих переговорів з Україною. Про це заявив тимчасовий повірений у справах рф у Туреччині олексій іванов, повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.

Деталі

За словами дипломата, російська сторона неодноразово підкреслювала, що готова "до продовження прямих переговорів з українською стороною, з українською делегацією".

І також наші турецькі партнери незмінно підкреслюють, що стамбульський майданчик залишається в нашому розпорядженні, ці двері залишаються для нас відкритими. У разі, якщо буде проявлена політична воля з боку Києва, ми до таких переговорів готові в будь-який момент

- сказав іванов.

Він зазначив, що російська сторона в ході попередніх раундів переговорів передала свої пропозиції.

""Озвучувався цілий ряд ініціатив, в тому числі щодо створення трьох робочих груп онлайн. На жаль, поки що позитивної реакції на ці ініціативи з української сторони ми не отримали",- резюмував російський політик.

Нагадаємо

У вересні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після розмови з Президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором володимиром путіним заявив, що вони обидва поки не готові до зустрічі.

"Скажіть своєму начальнику, щоб припинив війну": в Україні відреагували на заяви рф щодо переговорів у "стамбульському форматі"31.10.25, 17:34 • 10155 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
Реджеп Тайїп Ердоган
Туреччина
Володимир Зеленський
Україна