В росії кажуть, що готові до "стамбульських" переговорів з Україною, але Київ не реагує
Київ • УНН
Тимчасовий повірений у справах рф у Туреччині олексій іванов заявив, що росія готова до продовження прямих переговорів з Україною. москва чекає політичної волі від Києва та не отримала позитивної реакції на свої ініціативи.
Деталі
За словами дипломата, російська сторона неодноразово підкреслювала, що готова "до продовження прямих переговорів з українською стороною, з українською делегацією".
І також наші турецькі партнери незмінно підкреслюють, що стамбульський майданчик залишається в нашому розпорядженні, ці двері залишаються для нас відкритими. У разі, якщо буде проявлена політична воля з боку Києва, ми до таких переговорів готові в будь-який момент
Він зазначив, що російська сторона в ході попередніх раундів переговорів передала свої пропозиції.
""Озвучувався цілий ряд ініціатив, в тому числі щодо створення трьох робочих груп онлайн. На жаль, поки що позитивної реакції на ці ініціативи з української сторони ми не отримали",- резюмував російський політик.
Нагадаємо
У вересні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після розмови з Президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором володимиром путіним заявив, що вони обидва поки не готові до зустрічі.
