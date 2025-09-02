Ердоган заявив, що путін та Зеленський не готові до зустрічі
Київ • УНН
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після розмови з Президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором володимиром путіним заявив, що вони обидва поки не готові до зустрічі. Про це Ердоган заявив журналістам після повернення з саміту Шанхайської організації співробітництва, організованого Китаєм, повідомляє Milliyet, передає УНН.
Деталі
Ми оцінили результати нещодавнього саміту на Алясці, яких досяг путін, та його думки щодо цих зустрічей. Його зустріч з президентом США Дональдом Трампом була дуже важливою. Ми також отримали думку путіна з цих питань та провели кілька телефонних дипломатичних зустрічей з Президентом України Володимиром Зеленським. Під час цих зустрічей ми мали можливість зрозуміти погляд Зеленського на Путіна. Ми також мали можливість переоцінити результати саміту на Алясці
Він зазначив, що вважає підходи Зеленського і путін "позитивними".
Коли ми припустили, що в Туреччині може бути ініціатива щодо продовження Стамбульського процесу, він погодився: "Чому б і ні?" з цього питання. Однак вони ще не готові до цього
Нагадаємо
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським, під час якої обговорив мирний процес між Україною та рф. Він наголосив, що Анкара готова зробити "все можливе" для сприяння контактам на високому рівні, і запевнив, що Туреччина "продовжуватиме робити внесок у безпеку України після встановлення миру".
Ердоган у понеділок заявив російському диктатору володимиру путіну, що Анкара працює над пошуком справедливого та тривалого припинення війни в Україні. Він також наголосив, що переговори між сторонами в Стамбулі сприяють мирним зусиллям.