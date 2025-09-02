$41.370.05
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника Землі
11:02 • 15253 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного
10:24 • 41563 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у Чорногорії
Ексклюзив
08:46 • 59715 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
08:31 • 37685 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - Генштаб
Ексклюзив
06:00 • 85144 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця Президента
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 37552 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 67119 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитись
1 вересня, 15:53 • 51596 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 97476 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Ердоган заявив, що путін та Зеленський не готові до зустрічі

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Володимир Зеленський та володимир путін поки не готові до зустрічі. Він провів переговори з обома лідерами після повернення з саміту Шанхайської організації співробітництва.

Ердоган заявив, що путін та Зеленський не готові до зустрічі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після розмови з Президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором володимиром путіним заявив, що вони обидва поки не готові до зустрічі. Про це Ердоган заявив журналістам після повернення з саміту Шанхайської організації співробітництва, організованого Китаєм, повідомляє Milliyet, передає УНН.

Деталі

Ми оцінили результати нещодавнього саміту на Алясці, яких досяг путін, та його думки щодо цих зустрічей. Його зустріч з президентом США Дональдом Трампом була дуже важливою. Ми також отримали думку путіна з цих питань та провели кілька телефонних дипломатичних зустрічей з Президентом України Володимиром Зеленським. Під час цих зустрічей ми мали можливість зрозуміти погляд Зеленського на Путіна. Ми також мали можливість переоцінити результати саміту на Алясці

- сказав Ердоган.

Він зазначив, що вважає підходи Зеленського і путін "позитивними".

Коли ми припустили, що в Туреччині може бути ініціатива щодо продовження Стамбульського процесу, він погодився: "Чому б і ні?" з цього питання. Однак вони ще не готові до цього

- додав Ердоган.

Нагадаємо

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським, під час якої обговорив мирний процес між Україною та рф. Він наголосив, що Анкара готова зробити "все можливе" для сприяння контактам на високому рівні, і запевнив, що Туреччина "продовжуватиме робити внесок у безпеку України після встановлення миру".

Ердоган у понеділок заявив російському диктатору володимиру путіну, що Анкара працює над пошуком справедливого та тривалого припинення війни в Україні. Він також наголосив, що переговори між сторонами в Стамбулі сприяють мирним зусиллям.

Павло Башинський

