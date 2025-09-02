Ердоган заявив, що путін та Зеленський не готові до зустрічі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після розмови з Президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором володимиром путіним заявив, що вони обидва поки не готові до зустрічі. Про це Ердоган заявив журналістам після повернення з саміту Шанхайської організації співробітництва, організованого Китаєм, повідомляє Milliyet, передає УНН.

Ми оцінили результати нещодавнього саміту на Алясці, яких досяг путін, та його думки щодо цих зустрічей. Його зустріч з президентом США Дональдом Трампом була дуже важливою. Ми також отримали думку путіна з цих питань та провели кілька телефонних дипломатичних зустрічей з Президентом України Володимиром Зеленським. Під час цих зустрічей ми мали можливість зрозуміти погляд Зеленського на Путіна. Ми також мали можливість переоцінити результати саміту на Алясці

Він зазначив, що вважає підходи Зеленського і путін "позитивними".

Коли ми припустили, що в Туреччині може бути ініціатива щодо продовження Стамбульського процесу, він погодився: "Чому б і ні?" з цього питання. Однак вони ще не готові до цього