11:50 • 4600 просмотра
Эрдоган заявил, что Путин и Зеленский не готовы к встрече

Киев • УНН

 • 2274 просмотра

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Владимир Зеленский и владимир путин пока не готовы к встрече. Он провел переговоры с обоими лидерами после возвращения с саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Эрдоган заявил, что Путин и Зеленский не готовы к встрече

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором владимиром путиным заявил, что они оба пока не готовы к встрече. Об этом Эрдоган заявил журналистам по возвращении с саммита Шанхайской организации сотрудничества, организованного Китаем, сообщает Milliyet, передает УНН.

Детали

Мы оценили результаты недавнего саммита на Аляске, которых достиг путин, и его мнения относительно этих встреч. Его встреча с президентом США Дональдом Трампом была очень важной. Мы также получили мнение Путина по этим вопросам и провели несколько телефонных дипломатических встреч с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время этих встреч мы имели возможность понять взгляд Зеленского на Путина. Мы также имели возможность переоценить результаты саммита на Аляске

- сказал Эрдоган.

Он отметил, что считает подходы Зеленского и путина "позитивными".

Когда мы предположили, что в Турции может быть инициатива по продолжению Стамбульского процесса, он согласился: "Почему бы и нет?" по этому вопросу. Однако они еще не готовы к этому

- добавил Эрдоган.

Напомним

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого обсудил мирный процесс между Украиной и рф. Он подчеркнул, что Анкара готова сделать "все возможное" для содействия контактам на высоком уровне, и заверил, что Турция "будет продолжать вносить вклад в безопасность Украины после установления мира".

Эрдоган в понедельник заявил российскому диктатору владимиру путину, что Анкара работает над поиском справедливого и длительного прекращения войны в Украине. Он также подчеркнул, что переговоры между сторонами в Стамбуле способствуют мирным усилиям.

Павел Башинский

