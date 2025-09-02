Эрдоган заявил, что Путин и Зеленский не готовы к встрече
Киев • УНН
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором владимиром путиным заявил, что они оба пока не готовы к встрече. Об этом Эрдоган заявил журналистам по возвращении с саммита Шанхайской организации сотрудничества, организованного Китаем, сообщает Milliyet, передает УНН.
Детали
Мы оценили результаты недавнего саммита на Аляске, которых достиг путин, и его мнения относительно этих встреч. Его встреча с президентом США Дональдом Трампом была очень важной. Мы также получили мнение Путина по этим вопросам и провели несколько телефонных дипломатических встреч с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время этих встреч мы имели возможность понять взгляд Зеленского на Путина. Мы также имели возможность переоценить результаты саммита на Аляске
Он отметил, что считает подходы Зеленского и путина "позитивными".
Когда мы предположили, что в Турции может быть инициатива по продолжению Стамбульского процесса, он согласился: "Почему бы и нет?" по этому вопросу. Однако они еще не готовы к этому
Напомним
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого обсудил мирный процесс между Украиной и рф. Он подчеркнул, что Анкара готова сделать "все возможное" для содействия контактам на высоком уровне, и заверил, что Турция "будет продолжать вносить вклад в безопасность Украины после установления мира".
Эрдоган в понедельник заявил российскому диктатору владимиру путину, что Анкара работает над поиском справедливого и длительного прекращения войны в Украине. Он также подчеркнул, что переговоры между сторонами в Стамбуле способствуют мирным усилиям.