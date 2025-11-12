В России говорят, что готовы к "стамбульским" переговорам с Украиной, но Киев не реагирует

$41.960.02
11 ноября, 19:55 • 11135 просмотра
Сырский заявил, что враг захватил три населенных пункта на Запорожье
11 ноября, 16:14 • 28381 просмотра
Завтра графики отключений будут действовать в большинстве регионов Украины: без света будут от 2 до 4 очередей
11 ноября, 15:57 • 36256 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 54233 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
11 ноября, 13:20 • 34763 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
11 ноября, 13:01 • 51356 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 42272 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 09:41 • 23007 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Эксклюзив
11 ноября, 08:48 • 24906 просмотра
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
11 ноября, 07:08 • 26319 просмотра
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
публикации
Эксклюзивы
Чернышову сообщили о подозрении в незаконном обогащении11 ноября, 16:44
Смертельное ДТП с участием экс-сотрудника прокуратуры Молочного: Генпрокурор Кравченко принял участие в подготовительном судебном заседании11 ноября, 17:24
Умер одиозный экс-нардеп и лидер партии "5.10" Геннадий Балашов11 ноября, 18:13
В рф первый человекоподобный робот упал на презентации: его прикрыли от зрителейVideo11 ноября, 19:26
Тимоти Шаламе якобы расстался с Кайли ДженнерPhoto20:35
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 54226 просмотра
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto11 ноября, 13:27 • 46556 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора11 ноября, 13:01 • 51351 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 42268 просмотра
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькойPhoto10 ноября, 14:34 • 94476 просмотра
Дональд Трамп
Алексей Чернышов
Владимир Зеленский
Тимур Миндич
Герман Галущенко
Украина
Германия
Великобритания
Италия
Венесуэла
Тимоти Шаламе якобы расстался с Кайли ДженнерPhoto20:35
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto11 ноября, 14:28
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов11 ноября, 09:14
В Польше завершился кинофестиваль Ukraina! Festiwal Filmowy: объявлены фильмы-победителиPhoto10 ноября, 13:25
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10 ноября, 10:51
Техника
Фильм
Сериал
Северный поток
Беспилотный летательный аппарат

В России говорят, что готовы к "стамбульским" переговорам с Украиной, но Киев не реагирует

Киев • УНН

 • 164 просмотра

Временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов заявил, что Россия готова к продолжению прямых переговоров с Украиной. Москва ждет политической воли от Киева и не получила положительной реакции на свои инициативы.

В России говорят, что готовы к "стамбульским" переговорам с Украиной, но Киев не реагирует

россия готова к продолжению прямых переговоров с Украиной. Об этом заявил временный поверенный в делах рф в Турции алексей иванов, сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Подробности

По словам дипломата, российская сторона неоднократно подчеркивала, что готова "к продолжению прямых переговоров с украинской стороной, с украинской делегацией".

И также наши турецкие партнеры неизменно подчеркивают, что стамбульская площадка остается в нашем распоряжении, эти двери остаются для нас открытыми. В случае, если будет проявлена политическая воля со стороны Киева, мы к таким переговорам готовы в любой момент

- сказал иванов.

Он отметил, что российская сторона в ходе предыдущих раундов переговоров передала свои предложения.

""Озвучивался целый ряд инициатив, в том числе по созданию трех рабочих групп онлайн. К сожалению, пока что положительной реакции на эти инициативы с украинской стороны мы не получили",- резюмировал российский политик.

Напомним

В сентябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором владимиром путиным заявил, что они оба пока не готовы к встрече.

"Скажите своему начальнику, чтобы прекратил войну": в Украине отреагировали на заявления рф о переговорах в "стамбульском формате"31.10.25, 17:34 • 10132 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Реджеп Тайип Эрдоган
Турция
Владимир Зеленский
Украина