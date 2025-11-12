В России говорят, что готовы к "стамбульским" переговорам с Украиной, но Киев не реагирует
Киев • УНН
Временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов заявил, что Россия готова к продолжению прямых переговоров с Украиной. Москва ждет политической воли от Киева и не получила положительной реакции на свои инициативы.
Подробности
По словам дипломата, российская сторона неоднократно подчеркивала, что готова "к продолжению прямых переговоров с украинской стороной, с украинской делегацией".
И также наши турецкие партнеры неизменно подчеркивают, что стамбульская площадка остается в нашем распоряжении, эти двери остаются для нас открытыми. В случае, если будет проявлена политическая воля со стороны Киева, мы к таким переговорам готовы в любой момент
Он отметил, что российская сторона в ходе предыдущих раундов переговоров передала свои предложения.
""Озвучивался целый ряд инициатив, в том числе по созданию трех рабочих групп онлайн. К сожалению, пока что положительной реакции на эти инициативы с украинской стороны мы не получили",- резюмировал российский политик.
Напомним
В сентябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором владимиром путиным заявил, что они оба пока не готовы к встрече.
