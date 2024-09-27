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В ООН Саудівська Аравія оголосила про міжнародний альянс для вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту за принципом двох держав

В ООН Саудівська Аравія оголосила про міжнародний альянс для вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту за принципом двох держав

Київ • УНН

 • 13773 перегляди

Саудівська Аравія оголосила про формування міжнародного альянсу для вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту за принципом двох держав. Альянс включає арабські, мусульманські та європейські країни, перші зустрічі відбудуться в Ер-Ріяді та Брюсселі.

Саудівська Аравія сформувала глобальний альянс для просування вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту за принципом двох держав. Як пише Reuters, про це заявив міністр закордонних справ країни принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд на полях засідання Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку, передає УНН.

Деталі

державне інформаційне агентство Саудівської Аравії повідомило, що до альянсу входить низка арабських і мусульманських країн та європейських партнерів. Не уточнюється, які саме країни взяли на себе зобов'язання.

Глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що перші зустрічі відбудуться в Ер-Ріяді та Брюсселі.

Додамо

Reuters також нагадує, що після початку війни між Ізраїлем і ХАМАСом, Саудівська Аравія заморозила плани щодо нормалізації відносин з Ізраїлем. Минулого тижня спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман заявив, що королівство не визнає Ізраїль без палестинської держави і рішуче засудив "злочини ізраїльської окупації" проти палестинського народу.

Нагадаємо

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Ізраїль і ХАМАС укласти угоду про перемир'я в Газі. Він заявив, що угода готова на 90%, хоча Нетаньягу це заперечує.

Ізраїль спрямував удар по командиру "Хезболли" в південному Бейруті - AFP26.09.24, 16:44 • 13382 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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