В ООН Саудівська Аравія оголосила про міжнародний альянс для вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту за принципом двох держав
Київ • УНН
Саудівська Аравія оголосила про формування міжнародного альянсу для вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту за принципом двох держав. Альянс включає арабські, мусульманські та європейські країни, перші зустрічі відбудуться в Ер-Ріяді та Брюсселі.
Саудівська Аравія сформувала глобальний альянс для просування вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту за принципом двох держав. Як пише Reuters, про це заявив міністр закордонних справ країни принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд на полях засідання Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку, передає УНН.
Деталі
державне інформаційне агентство Саудівської Аравії повідомило, що до альянсу входить низка арабських і мусульманських країн та європейських партнерів. Не уточнюється, які саме країни взяли на себе зобов'язання.
Глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що перші зустрічі відбудуться в Ер-Ріяді та Брюсселі.
Додамо
Reuters також нагадує, що після початку війни між Ізраїлем і ХАМАСом, Саудівська Аравія заморозила плани щодо нормалізації відносин з Ізраїлем. Минулого тижня спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман заявив, що королівство не визнає Ізраїль без палестинської держави і рішуче засудив "злочини ізраїльської окупації" проти палестинського народу.
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