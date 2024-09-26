Ізраїль спрямував удар по командиру "Хезболли" в південному Бейруті - AFP
Київ • УНН
Ізраїльський удар по південних передмістях Бейрута був спрямований проти командира "Хезболли". Це вже четверта атака на командирів угруповання в цьому районі за тиждень.
Ізраїльський удар у четвер по південних передмістях Бейрута був спрямований проти командира "Хезболли", з посиланням на джерело, близьке до угруповання, повідомляє AFP, вказуючи, що при цьому армія Ізраїлю оголосила про проведення точкових ударів у ліванській столиці, пише УНН.
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"Ізраїльський удар був спрямований проти командира "Хезболли", - повідомило джерело в службі безпеки, яке побажало залишитися неназваним, оскільки він не був уповноважений спілкуватися зі ЗМІ.
Це вже четверта атака проти командирів "Хезболли" в цьому районі за тиждень.
Доповнення
За даними Reuters, у південних передмістях Бейрута, оплоті "Хезболли", у четвер було чути звук вибуху, який сколихнув столицю, та було видно, як піднімається дим. джерело служби безпеки підтвердило Reuters, що ціллю атаки був високопоставлений лідер "Хезболли", про долю якого відразу не було відомо.
Ізраїльський удар по південному передмісті Бейрута в четвер міг бути націлений на керівника підрозділу безпілотників "Хезболли", вказало джерело, близьке до угруповання, про що написало France 24. "Ціллю ізраїльського удару був командир загону безпілотників "Хезболли" Мохаммед Срур, відомий як Абу Салех, чия доля досі неясна", - сказало джерело.
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