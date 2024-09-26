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Нетаньягу на тлі пропозиції щодо припинення вогню заявив, що дав вказівку ізраїльській армії воювати на повну силу

Нетаньягу на тлі пропозиції щодо припинення вогню заявив, що дав вказівку ізраїльській армії воювати на повну силу

Київ • УНН

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Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу заявив, що його уряд не відреагував на поштовх США, Франції та їхніх союзників щодо 21-денного припинення вогню в боротьбі Ізраїлю з "Хезболлою"

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що його уряд не відреагував на поштовх США, Франції та їхніх союзників щодо 21-денного припинення вогню в боротьбі Ізраїлю з "Хезболлою", пише УНН з посиланням на France 24.

Деталі

"Це американо-французька пропозиція, на яку прем'єр-міністр навіть не відреагував", - ідеться у заяві офісу Нетаньягу, у якій йдеться про те, що він наказав армії "продовжувати боротися на повну силу".

Водночас лідер ізраїльської опозиції Яїр Лапід заявив, що ізраїльський уряд повинен погодитися на семиденне припинення вогню, якщо воно передбачає відведення сил "Хезболли" від кордону. Це "перешкодило б Хезболлі відновити свої системи командування та контролю", сказав Лапід. "Ми не приймемо жодної пропозиції, яка не передбачає відведення "Хезболли" від нашого північного кордону", - зазначив він.

Нагадаємо

Франція та США запропонували 21-денне припинення вогню у Лівані для проведення переговорів, і декілька арабських країн і країн ЄС приєдналися до заклику щодо припинення вогню в Лівані.

Прем'єр-міністр Лівану Наджиб Мікаті висловив сподівання, що припинення вогню може бути досягнуто найближчим часом, щоб покласти край бойовим діям між Ізраїлем і підтримуваною Іраном "Хезболлою", що потрясли його країну та викликали побоювання щодо наземного вторгнення.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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