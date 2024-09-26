Нетаньяху на фоне предложения о прекращении огня заявил, что дал указание израильской армии воевать в полную силу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его правительство не отреагировало на толчок США, Франции и их союзников относительно 21-дневного прекращения огня в борьбе Израиля с "Хезболлой", пишет УНН со ссылкой на France 24.

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"Это американо-французское предложение, на которое премьер-министр даже не отреагировал", - говорится в заявлении офиса Нетаньяху, в котором говорится о том, что он приказал армии "продолжать бороться в полную силу".

В то же время лидер израильской оппозиции Яир Лапид заявил, что израильское правительство должно согласиться на семидневное прекращение огня, если оно предусматривает отвод сил "Хезболлы" от границы. Это "помешало бы Хезболле восстановить свои системы командования и контроля", сказал Лапид. "Мы не примем ни одного предложения, которое не предусматривает отвод "Хезболлы" от нашей северной границы", - отметил он.

Напомним

Франция и США предложили 21-дневное прекращение огня в Ливане для проведения переговоров, и несколько арабских стран и стран ЕС присоединились к призыву о прекращении огня в Ливане.

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати выразил надежду, что прекращение огня может быть достигнуто в ближайшее время, чтобы положить конец боевым действиям между Израилем и поддерживаемой Ираном "Хезболлой", которые потрясли его страну и вызвали опасения относительно наземного вторжения.