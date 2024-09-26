Прем'єр Лівану вважає можливим припинення вогню між Ізраїлем і "Хезболлою"

Прем'єр-міністр Лівану Наджиб Мікаті висловив сподівання, що припинення вогню може бути досягнуто найближчим часом, щоб покласти край бойовим діям між Ізраїлем і підтримуваною Іраном "Хезболлою", що потрясли його країну та викликали побоювання щодо наземного вторгнення, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Мікаті привітав спільний заклик США, Франції та інших країн до 21-денного припинення вогню, але сказав, що ключем до його реалізації є те, чи Ізраїль, який перекидає війська ближче до Лівану, відданий виконанню міжнародних резолюцій.

Відповідаючи на запитання, чи можна найближчим часом забезпечити припинення вогню, Мікаті сказав Reuters: "Сподіваюся, так".

Тимчасова адміністрація Мікаті включає міністрів, обраних "Хезболлою", яку багато хто вважає найпотужнішою політичною силою країни.

Арабські країни і країни ЄС приєдналися до заклику Франції та США щодо припинення вогню в Лівані

Спеціальний координатор ООН по Лівану Жанін Генніс-Пласшерт у четвер привітала заклик до негайного 21-денного припинення вогню, щоб дати можливість дипломатії досягти успіху.

Тим часом ЦАХАЛ заявив, що вночі ВПС Ізраїлю під керівництвом розвідки Армії оборони Ізраїлю завдали ударів по приблизно 75 цілях "Хезболли" в районі Бекаа та на півдні Лівану, "включаючи склади зброї, готові до стрільби пускові установки, терористів".

Головнокомандуючий ізраїльськими військовими заявив військам, що масштабні авіаудари в Лівані, націлені на озброєне угруповання "Хезболла", можуть відкрити їм шлях до "входу на територію ворога". "Ви чуєте реактивні літаки над головою; ми завдаємо ударів цілий день. Це як для того, щоб підготувати ґрунт для вашого можливого входу, так і для того, щоб продовжити приниження "Хезболли", - сказав генерал-лейтенант Герці Галеві, якого цитує BBC.

Як вказує Reuters, заява головнокомандувача ізраїльськими військовими про те, що наземний штурм можливий, викликає побоювання, що конфлікт може спровокувати ширшу війну на Близькому Сході.

Пентагон: Ізраїль не планує наземної операції в Лівані найближчим часом

Останні кілька місяців Вашингтон взаємодіяв з офіційними особами в Ізраїлі та Лівані, щоб знизити рівень бойових дій, сказав високопоставлений чиновник адміністрації Байдена.

Посол Ізраїлю в ООН Денні Данон заявив журналістам перед засіданням Ради безпеки ООН у середу, що Ізраїль вітатиме припинення вогню та віддасть перевагу дипломатичному рішенню. Потім він заявив Раді безпеки, що Іран є осередком насильства в регіоні, і мир вимагає усунення загрози.