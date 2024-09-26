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Прем'єр Лівану вважає можливим припинення вогню між Ізраїлем і "Хезболлою"

Прем'єр Лівану вважає можливим припинення вогню між Ізраїлем і "Хезболлою"

Київ • УНН

 • 17270 перегляди

Наджиб Мікаті вітає заклик до 21-денного припинення вогню між Ізраїлем і "Хезболлою".

Прем'єр-міністр Лівану Наджиб Мікаті висловив сподівання, що припинення вогню може бути досягнуто найближчим часом, щоб покласти край бойовим діям між Ізраїлем і підтримуваною Іраном "Хезболлою", що потрясли його країну та викликали побоювання щодо наземного вторгнення, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Мікаті привітав спільний заклик США, Франції та інших країн до 21-денного припинення вогню, але сказав, що ключем до його реалізації є те, чи Ізраїль, який перекидає війська ближче до Лівану, відданий виконанню міжнародних резолюцій.

Відповідаючи на запитання, чи можна найближчим часом забезпечити припинення вогню, Мікаті сказав Reuters: "Сподіваюся, так".

Тимчасова адміністрація Мікаті включає міністрів, обраних "Хезболлою", яку багато хто вважає найпотужнішою політичною силою країни.

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Спеціальний координатор ООН по Лівану Жанін Генніс-Пласшерт у четвер привітала заклик до негайного 21-денного припинення вогню, щоб дати можливість дипломатії досягти успіху.

Тим часом ЦАХАЛ заявив, що вночі ВПС Ізраїлю під керівництвом розвідки Армії оборони Ізраїлю завдали ударів по приблизно 75 цілях "Хезболли" в районі Бекаа та на півдні Лівану, "включаючи склади зброї, готові до стрільби пускові установки, терористів".

Головнокомандуючий ізраїльськими військовими заявив військам, що масштабні авіаудари в Лівані, націлені на озброєне угруповання "Хезболла", можуть відкрити їм шлях до "входу на територію ворога". "Ви чуєте реактивні літаки над головою; ми завдаємо ударів цілий день. Це як для того, щоб підготувати ґрунт для вашого можливого входу, так і для того, щоб продовжити приниження "Хезболли", - сказав генерал-лейтенант Герці Галеві, якого цитує BBC.

Як вказує Reuters, заява головнокомандувача ізраїльськими військовими про те, що наземний штурм можливий, викликає побоювання, що конфлікт може спровокувати ширшу війну на Близькому Сході.

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Останні кілька місяців Вашингтон взаємодіяв з офіційними особами в Ізраїлі та Лівані, щоб знизити рівень бойових дій, сказав високопоставлений чиновник адміністрації Байдена.

Посол Ізраїлю в ООН Денні Данон заявив журналістам перед засіданням Ради безпеки ООН у середу, що Ізраїль вітатиме припинення вогню та віддасть перевагу дипломатичному рішенню. Потім він заявив Раді безпеки, що Іран є осередком насильства в регіоні, і мир вимагає усунення загрози.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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