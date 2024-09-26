Премьер Ливана считает возможным прекращение огня между Израилем и «Хезболлой»
Киев • УНН
Наджиб Микати приветствует призыв к 21-дневному прекращению огня между Израилем и «Хезболлой».
Премьер-министр Ливана Наджиб Микати выразил надежду, что прекращение огня может быть достигнуто в ближайшее время, чтобы положить конец боевым действиям между Израилем и поддерживаемой Ираном «Хезболлой», которые потрясли его страну и вызвали опасения относительно наземного вторжения, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Микати приветствовал совместный призыв США, Франции и других стран к 21-дневному прекращению огня, но сказал, что ключом к его реализации является то, привержен ли Израиль, который перебрасывает войска ближе к Ливану, выполнению международных резолюций.
Отвечая на вопрос, можно ли в ближайшее время обеспечить прекращение огня, Микати сказал Reuters: «Надеюсь, да».
Временная администрация Микати включает министров, избранных «Хезболлой», которую многие считают самой мощной политической силой страны.
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Специальный координатор ООН по Ливану Жанин Геннис-Пласшерт в четверг приветствовала призыв к немедленному 21-дневному прекращению огня, чтобы дать возможность дипломатии достичь успеха.
Тем временем ЦАХАЛ заявил, что ночью ВВС Израиля под руководством разведки Армии обороны Израиля нанесли удары по примерно 75 целям «Хезболлы» в районе Бекаа и на юге Ливана, «включая склады оружия, готовые к стрельбе пусковые установки, террористов».
Главнокомандующий израильскими военными заявил войскам, что масштабные авиаудары в Ливане, нацеленные на вооруженную группировку «Хезболла», могут открыть им путь к «входу на территорию врага». «Вы слышите реактивные самолеты над головой; мы наносим удары целый день. Это как для того, чтобы подготовить почву для вашего возможного входа, так и для того, чтобы продолжить унижение «Хезболлы», - сказал генерал-лейтенант Герци Галеви, которого цитирует BBC.
Как указывает Reuters, заявление главнокомандующего израильскими военными о том, что наземный штурм возможен, вызывает опасения, что конфликт может спровоцировать более широкую войну на Ближнем Востоке.
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Последние несколько месяцев Вашингтон взаимодействовал с официальными лицами в Израиле и Ливане, чтобы снизить уровень боевых действий, сказал высокопоставленный чиновник администрации Байдена.
Посол Израиля в ООН Дэнни Данон заявил журналистам перед заседанием Совета безопасности ООН в среду, что Израиль будет приветствовать прекращение огня и отдаст предпочтение дипломатическому решению. Затем он заявил Совету безопасности, что Иран является очагом насилия в регионе, и мир требует устранения угрозы.