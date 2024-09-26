Израиль направил удар по командиру "Хезболлы" в южном Бейруте - AFP

Израильский удар в четверг по южным пригородам Бейрута был направлен против командира "Хезболлы", со ссылкой на источник, близкий к группировке, сообщает AFP, указывая, что при этом армия Израиля объявила о проведении точечных ударов в ливанской столице, пишет УНН.

Детали

"Израильский удар был направлен против командира "Хезболлы", - сообщил источник в службе безопасности, пожелавший остаться неназванным, поскольку он не был уполномочен общаться со СМИ.

Это уже четвертая атака против командиров "Хезболлы" в этом районе за неделю.

Дополнение

По данным Reuters, в южных пригородах Бейрута, оплоте "Хезболлы", в четверг был слышен звук взрыва, который всколыхнул столицу, и было видно, как поднимается дым. Источник службы безопасности подтвердил Reuters, что целью атаки был высокопоставленный лидер "Хезболлы", о судьбе которого сразу не было известно.

Израильский удар по южному пригороду Бейрута в четверг мог быть нацелен на руководителя подразделения беспилотников "Хезболлы", указал источник, близкий к группировке, о чем написало France 24. "Целью израильского удара был командир отряда беспилотников "Хезболлы" Мохаммед Срур, известный как Абу Салех, чья судьба до сих пор неясна", - сказал источник.

Нетаньяху на фоне предложения о прекращении огня заявил, что дал указание израильской армии воевать в полную силу