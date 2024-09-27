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В ООН Саудовская Аравия объявила о международном альянсе для решения израильско-палестинского конфликта по принципу двух государств

В ООН Саудовская Аравия объявила о международном альянсе для решения израильско-палестинского конфликта по принципу двух государств

Киев  •  УНН

27 сентября 2024, 13:32  •  1769 просмотра

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Саудовская Аравия объявила о формировании международного альянса для решения израильско-палестинского конфликта по принципу двух государств. Альянс включает арабские, мусульманские и европейские страны, первые встречи состоятся в Эр-Рияде и Брюсселе.

Саудовская Аравия сформировала глобальный альянс для продвижения решения израильско-палестинского конфликта по принципу двух государств. Как пишет Reuters, об этом заявил министр иностранных дел страны принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд на полях заседания Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, передает УНН.

Детали

государственное информационное агентство Саудовской Аравии сообщило, что в альянс входит ряд арабских и мусульманских стран и европейских партнеров. Не уточняется, какие именно страны взяли на себя обязательства.

Глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что первые встречи состоятся в Эр-Рияде и Брюсселе.

Добавим

Reuters также напоминает, что после начала войны между Израилем и ХАМАСом, Саудовская Аравия заморозила планы по нормализации отношений с Израилем. На прошлой неделе наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман заявил, что королевство не признает Израиль без палестинского государства и решительно осудил "преступления израильской оккупации" против палестинского народа.

Напомним

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Израиль и ХАМАС заключить соглашение о перемирии в Газе. Он заявил, что соглашение готово на 90%, хотя Нетаньяху это отрицает.

Израиль направил удар по командиру "Хезболлы" в южном Бейруте - AFP26 сентября 2024, 13:44 • 11893 просмотра

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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