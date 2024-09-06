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Блінкен повторює прохання до Ізраїлю та ХАМАСу про припинення вогню

Блінкен повторює прохання до Ізраїлю та ХАМАСу про припинення вогню

Київ • УНН

 • 12839 перегляди

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Ізраїль і ХАМАС укласти угоду про перемир'я в Газі. Він заявив, що угода готова на 90%, хоча Нетаньягу це заперечує.

Держсекретар США Ентоні Блінкен у четвер закликав Ізраїль і ХАМАС завершити вогонь в Газі та укласти перемир'я. Посадовець заявив, що до укладання угоди вже підготовлено на рівні 90%.

Пише УНН із посиланням на France24.

Глава американської місії Ентоні Блінкен у четвер закликав Ізраїль і палестинський ісламістський рух ХАМАС до припинення вогню в Газі.

Посадовець підтвердив оцінки США про те, що угода готова на 90 відсотків.

Досягнення угоди з невирішених питань залежить від обох сторін

- також зазначив Блінкен на прес-конференції.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу в інтерв'ю Fox News у четвер спростував оцінку американського чиновника про готовність 90 відсотків угоди, сказавши, що "вона ще не близька".

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Останніми тижнями Сполучені Штати висунули пропозицію подолання розбіжностей між обома сторонами, які включають розбіжності щодо наполягання Нетаньяху залишити частину ізраїльських військ на кордоні між Газою та Єгиптом.

Блінкен сказав, що він вірить, що Нетаньягу, який ставив головним пріоритетом нормалізацію дипломатичних відносин з арабськими державами, все ще може досягти історичної угоди з Саудівською Аравією, охоронцем двох найсвятіших святинь ісламу.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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