Блинкен повторяет просьбу к Израилю и ХАМАСу о прекращении огня

Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг призвал Израиль и ХАМАС завершить огонь в Газе и заключить перемирие. Чиновник заявил, что к заключению соглашения уже подготовлено на уровне 90%.

Пишет УНН со ссылкой на France24.

Глава американской миссии Энтони Блинкен в четверг призвал Израиль и палестинское исламистское движение ХАМАС к прекращению огня в Газе.

Чиновник подтвердил оценки США о том, что соглашение готово на 90 процентов.

Достижение соглашения по нерешенным вопросам зависит от обеих сторон - также отметил Блинкен на пресс-конференции.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью Fox News в четверг опроверг оценку американского чиновника о готовности 90 процентов сделки, сказав, что "она еще не близка".

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В последние недели Соединенные Штаты выдвинули предложение преодоления разногласий между обеими сторонами, которые включают разногласия относительно настояния Нетаньяху оставить часть израильских войск на границе между Газой и Египтом.

Блинкен сказал, что он верит, что Нетаньяху, который ставил главным приоритетом нормализацию дипломатических отношений с арабскими государствами, все еще может достичь исторического соглашения с Саудовской Аравией, хранителем двух самых святых святынь ислама.

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