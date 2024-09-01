Белый дом: в субботу в секторе Газа нашли мертвыми шесть заложников

Шестеро заложников, которых ХАМАС захватил 7 октября, были найдены мертвыми в туннеле под Рафахом на юге сектора Газа в субботу, сообщили в Белом доме, передает УНН.

Детали

Среди них был американец израильского происхождения Герш Голдберг-Полин, добавили в нем.

Израильские военные объявили в субботу вечером, что нашли заложников в секторе Газа, но не сказали, сколько их. Сайт Axios также пишет, что речь идет о шести погибших.

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