Белый дом: в субботу в секторе Газа нашли мертвыми шесть заложников

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Подоляк: Монголия должна задержать Путина, но вряд ли это сделает

Подоляк: Монголия должна задержать Путина, но вряд ли это сделает

  •  90590 просмотра
Нидерланды передают Украине 28 амфибийных бронетранспортеров Viking

Нидерланды передают Украине 28 амфибийных бронетранспортеров Viking

  •  83116 просмотра
Израиль заявляет об обнаружении неизвестных тел в Газе

Израиль заявляет об обнаружении неизвестных тел в Газе

  •  87908 просмотра
Россия заявляет об отражении атаки десятков беспилотников в 7 регионах

Россия заявляет об отражении атаки десятков беспилотников в 7 регионах

  •  75882 просмотра
Харрис критикует Трампа за политизацию визита на Арлингтонское кладбище

Харрис критикует Трампа за политизацию визита на Арлингтонское кладбище

  •  64533 просмотра
публикации
Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

30 августа 2024, 14:27  •  144286 просмотра
Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

30 августа 2024, 13:32  •  145453 просмотра
С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

30 августа 2024, 12:27  •  149027 просмотра
Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы

Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы
Эксклюзив

30 августа 2024, 06:55  •  153558 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
Эксклюзив

30 августа 2024, 06:30  •  150206 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
1 сентября: День предпринимателя в Украине, Всемирный день написания писем, Всемирный день написания писем

1 сентября: День предпринимателя в Украине, Всемирный день написания писем, Всемирный день написания писем

  •  21120 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить осенью: что посмотреть

5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить осенью: что посмотреть

  •  29252 просмотра
Известные украинцы поздравили военных с Днем Авиации стихотворением "Крылья": видео

Известные украинцы поздравили военных с Днем Авиации стихотворением "Крылья": видео

  •  65089 просмотра
День авиации Украины, День дистанционного обучения, Всемирный день блога. Что еще можно отметить 31 августа

День авиации Украины, День дистанционного обучения, Всемирный день блога. Что еще можно отметить 31 августа

31 августа 2024, 03:09  •  76909 просмотра
Пять трогательных мелодрам: что посмотреть в первые дни осени

Пять трогательных мелодрам: что посмотреть в первые дни осени

30 августа 2024, 17:30  •  75375 просмотра
Актуальное
Белый дом: в субботу в секторе Газа нашли мертвыми шесть заложников

Белый дом: в субботу в секторе Газа нашли мертвыми шесть заложников

Киев  •  УНН

1 сентября 2024, 05:03  •  25899 просмотра

Read in English

В субботу в секторе Газа обнаружили тела шести заложников, захваченных ХАМАС 7 октября. Среди погибших был американец израильского происхождения Герш Голдберг-Полин, сообщил Белый дом.

Шестеро заложников, которых ХАМАС захватил 7 октября, были найдены мертвыми в туннеле под Рафахом на юге сектора Газа в субботу, сообщили в Белом доме, передает УНН

Детали 

Среди них был американец израильского происхождения Герш Голдберг-Полин, добавили в нем.

Израильские военные объявили в субботу вечером, что нашли заложников в секторе Газа, но не сказали, сколько их. Сайт Axios также пишет, что речь идет о шести погибших.

Байден закликав Нетаньяху укласти угоду з ХАМАС про припинення вогню та звільнення заручників22 августа 2024, 09:00 • 12674 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ВойнаполитикаНовости Мира
Украина получила первый двойной подиум на Паралимпиаде-2024
  •  103520 просмотра

Украина получила первый двойной подиум на Паралимпиаде-2024

Украина получила девятую медаль на Паралимпиаде-2024
  •  104357 просмотра

Украина получила девятую медаль на Паралимпиаде-2024

Пловчиха Ирина Пойда завоевала серебро на Паралимпиаде-2024
30 августа 2024, 16:07  •  119109 просмотра

Пловчиха Ирина Пойда завоевала серебро на Паралимпиаде-2024

Паралимпиада-2024: пловец Александр Комаров выиграл первое "золото" для Украины
30 августа 2024, 15:48  •  110504 просмотра

Паралимпиада-2024: пловец Александр Комаров выиграл первое "золото" для Украины

Эксклюзив
Лихорадка Западного Нила: врач-инфекционист рассказал о симптомах и как уберечься от болезни
30 августа 2024, 15:32  •  105617 просмотра

Лихорадка Западного Нила: врач-инфекционист рассказал о симптомах и как уберечься от болезни

Заявление Кулебы об "украинских территориях" вызвало политическое возмущение в Польше: Туск и МИД Украины отреагировали
30 августа 2024, 15:07  •  78909 просмотра

Заявление Кулебы об "украинских территориях" вызвало политическое возмущение в Польше: Туск и МИД Украины отреагировали

Украина получила первую медаль по легкой атлетике на Паралимпиаде-2024
30 августа 2024, 11:26  •  75444 просмотра

Украина получила первую медаль по легкой атлетике на Паралимпиаде-2024

Эксклюзив
Главный юрист НБУ с "подмоченной" репутацией бросает тень на работу всего регулятора - эксперт
30 августа 2024, 08:58  •  100027 просмотра

Главный юрист НБУ с "подмоченной" репутацией бросает тень на работу всего регулятора - эксперт

Эксклюзив
Компьютерное моделирование ДТП: эксперты КНИИСЭ рассказали, как этот тип исследований помогает установить все обстоятельства аварий
30 августа 2024, 08:35  •  92309 просмотра

Компьютерное моделирование ДТП: эксперты КНИИСЭ рассказали, как этот тип исследований помогает установить все обстоятельства аварий

Эксклюзив
Мамкины лжецы. В АРМА закрывают глаза на очевидное и открещиваются от номеров "прикрытия"
30 августа 2024, 07:08  •  76240 просмотра

Мамкины лжецы. В АРМА закрывают глаза на очевидное и открещиваются от номеров "прикрытия"

Популярные

Харрис критикует Трампа за политизацию визита на Арлингтонское кладбище

Харрис критикует Трампа за политизацию визита на Арлингтонское кладбище

  •  64533 просмотра
Россия заявляет об отражении атаки десятков беспилотников в 7 регионах

Россия заявляет об отражении атаки десятков беспилотников в 7 регионах

  •  75882 просмотра
Израиль заявляет об обнаружении неизвестных тел в Газе

Израиль заявляет об обнаружении неизвестных тел в Газе

  •  87908 просмотра
Нидерланды передают Украине 28 амфибийных бронетранспортеров Viking

Нидерланды передают Украине 28 амфибийных бронетранспортеров Viking

  •  83116 просмотра
Подоляк: Монголия должна задержать Путина, но вряд ли это сделает

Подоляк: Монголия должна задержать Путина, но вряд ли это сделает

  •  90590 просмотра

Публикации

Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

30 августа 2024, 14:27  •  144286 просмотра
Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

30 августа 2024, 13:32  •  145453 просмотра
С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

30 августа 2024, 12:27  •  149027 просмотра
Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы

Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы
Эксклюзив

30 августа 2024, 06:55  •  153558 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
Эксклюзив

30 августа 2024, 06:30  •  150206 просмотра

Война

Оккупанты обстреляли полицейскую машину в Купянске: погиб правоохранитель

Оккупанты обстреляли полицейскую машину в Купянске: погиб правоохранитель

  •  5800 просмотра
Сухопутные войска: силы РФ «стирают Суджу с лица земли»

Сухопутные войска: силы РФ «стирают Суджу с лица земли»

  •  10022 просмотра
Вооруженные силы Украины уничтожили два «шахеда» над Днепропетровской областью

Вооруженные силы Украины уничтожили два «шахеда» над Днепропетровской областью

  •  13202 просмотра
Обстрел Слатино: 5 пострадавших, беременная женщина госпитализирована

Обстрел Слатино: 5 пострадавших, беременная женщина госпитализирована

  •  15726 просмотра
Белый дом: в субботу в секторе Газа нашли мертвыми шесть заложников

Белый дом: в субботу в секторе Газа нашли мертвыми шесть заложников

  •  27478 просмотра

политика

Белый дом: в субботу в секторе Газа нашли мертвыми шесть заложников

Белый дом: в субботу в секторе Газа нашли мертвыми шесть заложников

  •  27478 просмотра
Харрис критикует Трампа за политизацию визита на Арлингтонское кладбище

Харрис критикует Трампа за политизацию визита на Арлингтонское кладбище

  •  64533 просмотра
Россия заявляет об отражении атаки десятков беспилотников в 7 регионах

Россия заявляет об отражении атаки десятков беспилотников в 7 регионах

  •  75882 просмотра
Израиль заявляет об обнаружении неизвестных тел в Газе

Израиль заявляет об обнаружении неизвестных тел в Газе

  •  87908 просмотра
РФК-младший судится с избирательной комиссией Северной Каролины

РФК-младший судится с избирательной комиссией Северной Каролины

  •  30557 просмотра

Война

Оккупанты обстреляли полицейскую машину в Купянске: погиб правоохранитель

Оккупанты обстреляли полицейскую машину в Купянске: погиб правоохранитель

  •  5800 просмотра
Сухопутные войска: силы РФ «стирают Суджу с лица земли»

Сухопутные войска: силы РФ «стирают Суджу с лица земли»

  •  10022 просмотра
Вооруженные силы Украины уничтожили два «шахеда» над Днепропетровской областью

Вооруженные силы Украины уничтожили два «шахеда» над Днепропетровской областью

  •  13202 просмотра
Обстрел Слатино: 5 пострадавших, беременная женщина госпитализирована

Обстрел Слатино: 5 пострадавших, беременная женщина госпитализирована

  •  15726 просмотра
Белый дом: в субботу в секторе Газа нашли мертвыми шесть заложников

Белый дом: в субботу в секторе Газа нашли мертвыми шесть заложников

  •  27478 просмотра

политика

Белый дом: в субботу в секторе Газа нашли мертвыми шесть заложников

Белый дом: в субботу в секторе Газа нашли мертвыми шесть заложников

  •  27478 просмотра
Харрис критикует Трампа за политизацию визита на Арлингтонское кладбище

Харрис критикует Трампа за политизацию визита на Арлингтонское кладбище

  •  64533 просмотра
Россия заявляет об отражении атаки десятков беспилотников в 7 регионах

Россия заявляет об отражении атаки десятков беспилотников в 7 регионах

  •  75882 просмотра
Израиль заявляет об обнаружении неизвестных тел в Газе

Израиль заявляет об обнаружении неизвестных тел в Газе

  •  87908 просмотра
РФК-младший судится с избирательной комиссией Северной Каролины

РФК-младший судится с избирательной комиссией Северной Каролины

  •  30557 просмотра

Новости Бизнеса

Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

30 августа 2024, 11:46  •  60965 просмотра
Правильное питание кошек: выбираем влажный корм

Правильное питание кошек: выбираем влажный корм

30 августа 2024, 08:49  •  64483 просмотра
30 многоканальных РЭБов получила Национальная гвардия от WOG и сообщества PRIDE

30 многоканальных РЭБов получила Национальная гвардия от WOG и сообщества PRIDE

29 августа 2024, 07:13  •  88153 просмотра

Экономика

Цены на нефть снизились из-за ожиданий увеличения предложения ОПЕК+

Цены на нефть снизились из-за ожиданий увеличения предложения ОПЕК+

  •  17116 просмотра
Всемирный банк выделит на украинское образование 415 млн долларов - Минфин

Всемирный банк выделит на украинское образование 415 млн долларов - Минфин

  •  62095 просмотра
S&P подтвердило рейтинг Украины на уровне «выборочный дефолт» после реструктуризации

S&P подтвердило рейтинг Украины на уровне «выборочный дефолт» после реструктуризации

30 августа 2024, 22:15  •  49966 просмотра
Ставка решила уволить руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого - СМИ

Ставка решила уволить руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого - СМИ

30 августа 2024, 16:41  •  50836 просмотра
В августе в госбюджет Украины поступило 386,2 миллиарда гривен

В августе в госбюджет Украины поступило 386,2 миллиарда гривен

30 августа 2024, 16:13  •  44349 просмотра

Киев

В Киеве горит 9-этажный дом - вспыхнули несколько этажей на Левобережной

В Киеве горит 9-этажный дом - вспыхнули несколько этажей на Левобережной

  •  11656 просмотра
Странная воздушная тревога в Киеве предшествовала массированному обстрелу - военный эксперт

Странная воздушная тревога в Киеве предшествовала массированному обстрелу - военный эксперт

  •  23312 просмотра
Погода в Украине 1 сентября: без осадков, до +32°

Погода в Украине 1 сентября: без осадков, до +32°

  •  18374 просмотра
Пожар на крыше пятиэтажки в Киеве локализовали пожар на крыше пятиэтажки

Пожар на крыше пятиэтажки в Киеве локализовали пожар на крыше пятиэтажки

  •  28985 просмотра
Площадь пожара на крыше пятиэтажки в Киеве примерно 700 м.кв - КГВА

Площадь пожара на крыше пятиэтажки в Киеве примерно 700 м.кв - КГВА

  •  29880 просмотра