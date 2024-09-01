Білий дім: у суботу в секторі Газа знайшли мертвими шість заручників
Київ • УНН
У суботу в секторі Газа виявили тіла шести заручників, захоплених ХАМАС 7 жовтня. Серед загиблих був американець ізраїльського походження Герш Голдберг-Полін, повідомив Білий дім.
Шестеро заручників, яких ХАМАС захопив 7 жовтня, були знайдені мертвими в тунелі під Рафахом на півдні сектора Газа в суботу, повідомили в Білому домі, передає УНН.
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Серед них був американець ізраїльського походження Герш Голдберг-Полін, додали в ньому.
Ізраїльські військові оголосили в суботу ввечері, що знайшли заручників у секторі Газа, але не сказали, скільки їх. Сайт Axios також пише, що йдеться про шістьох загиблих.
Байден закликав Нетаньяху укласти угоду з ХАМАС про припинення вогню та звільнення заручників22.08.24, 12:00 • 12898 переглядiв