Израиль убил двух палестинцев во время операции в Дженине

Израильские силы убили двух человек на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Палестины, передает УНН.

Детали

По информации Министерства здравоохранения Палестины, данный инцидент произошел в городе Дженин, где 25- и 39-летние мужчины погибли во время операции.

Представитель вооруженных сил Израиля подтвердил, что страна начала масштабную операцию в городах Дженин и Тулькарм в северной части Западного берега. По его словам, целью операции является борьба с терроризмом и предотвращение атак.

Ізраїль завдав авіаудару по пікапу з військовим обладнанням у Лівані