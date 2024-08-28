Израиль убил двух палестинцев во время операции в Дженине
Киев • УНН
Израильские силы убили двух мужчин во время операции в городе Дженин на Западном берегу. Армия Израиля подтвердила проведение масштабной операции в Дженине и Тулькарме с целью борьбы с терроризмом.
Израильские силы убили двух человек на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Палестины, передает УНН.
Детали
По информации Министерства здравоохранения Палестины, данный инцидент произошел в городе Дженин, где 25- и 39-летние мужчины погибли во время операции.
Представитель вооруженных сил Израиля подтвердил, что страна начала масштабную операцию в городах Дженин и Тулькарм в северной части Западного берега. По его словам, целью операции является борьба с терроризмом и предотвращение атак.
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