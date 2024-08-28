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Ізраїль вбив двох палестинців під час операції в Дженіні

Ізраїль вбив двох палестинців під час операції в Дженіні

Київ • УНН

 • 117659 перегляди

Ізраїльські сили вбили двох чоловіків під час операції в місті Дженін на Західному березі. Армія Ізраїлю підтвердила проведення масштабної операції в Дженіні та Тулькармі з метою боротьби з тероризмом.

Ізраїльські сили вбили двох людей на Західному березі річки Йордан. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я Палестини, передає УНН.

Деталі

За інформацією Міністерства охорони здоров'я Палестини, даний інцидент стався в місті Дженін, де 25- та 39-річні чоловіки загинули під час операції.

Представник збройних сил Ізраїлю підтвердив, що країна розпочала масштабну операцію в містах Дженін і Тулькарм у північній частині Західного берега. За його словами, метою операції є боротьба з тероризмом та запобігання атакам.

Ізраїль завдав авіаудару по пікапу з військовим обладнанням у Лівані28.08.24, 04:16 • 36550 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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