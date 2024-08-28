Ізраїль вбив двох палестинців під час операції в Дженіні
Київ • УНН
Ізраїльські сили вбили двох чоловіків під час операції в місті Дженін на Західному березі. Армія Ізраїлю підтвердила проведення масштабної операції в Дженіні та Тулькармі з метою боротьби з тероризмом.
Ізраїльські сили вбили двох людей на Західному березі річки Йордан. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я Палестини, передає УНН.
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За інформацією Міністерства охорони здоров'я Палестини, даний інцидент стався в місті Дженін, де 25- та 39-річні чоловіки загинули під час операції.
Представник збройних сил Ізраїлю підтвердив, що країна розпочала масштабну операцію в містах Дженін і Тулькарм у північній частині Західного берега. За його словами, метою операції є боротьба з тероризмом та запобігання атакам.
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