В окупованому Криму ситуація з екологією складна, зокрема через брак водних ресурсів - Представництво Президента

У тимчасово окупованому Криму ситуація з екологією складна, зокрема через брак водних ресурсів. росіяни на півострові нещадно використовують водний ресурс для своїх військових баз і підприємств, які там працюють. Про це журналісту УНН повідомили у відповідь на запит в пресслужбі Представництва Президента в АР Крим.

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"Ні для кого не секрет, що окупанти використовують окупований Крим як одну велику військову базу. До прикладу, на території заповідних зон росіяни будують військові об’єкти, руйнуючи заповідний фонд. Ситуація з екологією складна, зокрема через брак водних ресурсів. Окупанти в Криму нещадно використовують водний ресурс для своїх військових баз і підприємств, які там працюють. Їм потрібно якось показувати, що нібито економіка працює", - повідомляє Представництво.

Представництво зазначає, що півострів розглядається росіянами тільки як військова база, ніяк інакше.

"Усі об'єкти інфраструктурні, які будувала рф нібито для цивільного населення, є військовими. Траса "Таврида", яка з'єднує фактично весь Крим, послужила, зокрема, для перекидання військ і техніки в Севастополь від Керченського мосту. Усі тепер прекрасно розуміють, для чого він був побудований, як і оновлення аеропорту у Сімферополі", - інформує Представництво.

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У пресслужбі зазначили, що перше, що росіяни зробили, захопивши Каховську ГЕС - відкрили шлюзи і подали воду до окупованого Криму. Хоча вода була дуже поганої якості, оскільки русло каналу на території Криму тривалий час ніхто не доглядав.

"Це був пропагандистський сигнал для жителів Криму: типу "Крим захищений максимально", "ми турбуємося про вас". А потім вони самі це постачання води руйнують терактом", - повідомляє Представництво.

Окрім того, в Представництві Президента в АР Крим заявили, що наразі не спостерігають дефіцит конкретних товарів на території тимчасово окупованого Криму.

"Звісно, були повідомлення про дефіцит пального чи деяких груп товарів, і це було пов’язано з проблемами з логістикою, адже рух незаконно збудованим так званим "кримським мостом" часто обмежувався через "бавовну" в окупованому Криму. Окупанти були змушені використовувати інші логістичні шляхи та користуватися сухопутним коридором через новоокуповані українські території, які по суті є зоною активних бойових дій, тому вартість доставки зростає, відповідно зростають і ціни на товари", - інформує Представництво.

Додамо

Директор Київського науково дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше заявив, що збитки українській екології від російської агресії вже перевищили два трильйони гривень, і ця сума буде зростати.

"Обстріли промислових споруд, транспортної інфраструктури та житлових будівель, воєнні дії окупантів на території лісів у Чорнобильській зоні відчуження, в акваторії Чорного й Азовського морів, а також руйнування систем водопостачання та каналізації, небезпечного поводження з відходами на тимчасово окупованих територіях призводять до широкомасштабних і серйозних екологічних проблем з довгостроковими наслідками для природи та здоров'я людей України.

Безпрецедентним стало вчинення росіянами катастрофи на Каховській гідроелектростанції, постійною є небезпека обстрілів хімічних заводів та об’єктів атомної енергетики тощо.

Станом на сьогодні, за попередніми підрахунками, збитки для екології України від військової агресії рф становлять понад 2 трильйони гривень. Однозначно ця сума буде в рази збільшена, коли Україна повністю звільнить українські території від російських загарбників та проведе всі необхідні екологічні експертизи та дослідження", - зазначав Олександр Рувін.

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