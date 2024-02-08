В окупованому Криму ситуація з екологією складна, зокрема через брак водних ресурсів - Представництво Президента

ukenru
29 березня, 19:41 • 40571 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 93026 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 114211 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 116168 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 231125 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 156431 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 147017 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132977 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121712 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112866 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1.9 м/с
84 %
749 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

29 березня, 16:52 • 48749 перегляди
Грузинські фотографи звинуватили World Press Photo в узаконенні російської пропаганди

Грузинські фотографи звинуватили World Press Photo в узаконенні російської пропаганди

29 березня, 17:06 • 36090 перегляди
У Норвегії чоловік влаштував різанину в будинку: чотири людини поранені, одна в реанімації

У Норвегії чоловік влаштував різанину в будинку: чотири людини поранені, одна в реанімації

29 березня, 17:17 • 39412 перегляди
Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

29 березня, 17:32 • 43540 перегляди
Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

29 березня, 18:45 • 32749 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 231127 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 385166 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 440416 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448800 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358234 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 114213 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130483 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124682 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98586 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107800 перегляди
Актуальне
В окупованому Криму ситуація з екологією складна, зокрема через брак водних ресурсів - Представництво Президента

В окупованому Криму ситуація з екологією складна, зокрема через брак водних ресурсів - Представництво Президента

Київ • УНН

 • 209332 перегляди

Екологічна ситуація в окупованому Криму складна через брак водних ресурсів, які окупанти нещадно використовують для своїх військових баз і підприємств, розглядаючи півострів лише як військову базу.

У тимчасово окупованому Криму ситуація з екологією складна, зокрема через брак водних ресурсів. росіяни на півострові нещадно використовують водний ресурс для своїх військових баз і підприємств, які там працюють. Про це журналісту УНН повідомили у відповідь на запит в пресслужбі Представництва Президента в АР Крим.

Деталі

"Ні для кого не секрет, що окупанти використовують окупований Крим як одну велику військову базу. До прикладу, на території заповідних зон росіяни будують військові об’єкти, руйнуючи заповідний фонд. Ситуація з екологією складна, зокрема через брак водних ресурсів. Окупанти в Криму нещадно використовують водний ресурс для своїх військових баз і підприємств, які там працюють. Їм потрібно якось показувати, що нібито економіка працює", - повідомляє Представництво.

Представництво зазначає, що півострів розглядається росіянами тільки як військова база, ніяк інакше.

"Усі об'єкти інфраструктурні, які будувала рф нібито для цивільного населення, є військовими. Траса "Таврида", яка з'єднує фактично весь Крим, послужила, зокрема, для перекидання військ і техніки в Севастополь від Керченського мосту. Усі тепер прекрасно розуміють, для чого він був побудований, як і оновлення аеропорту у Сімферополі", - інформує Представництво.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Збитки від окупації Криму зростають щодня": експерти розповіли, за що рф має сплатити компенсацію Україні

У пресслужбі зазначили, що перше, що росіяни зробили, захопивши Каховську ГЕС - відкрили шлюзи і подали воду до окупованого Криму. Хоча вода була дуже поганої якості, оскільки русло каналу на території Криму тривалий час ніхто не доглядав.

"Це був пропагандистський сигнал для жителів Криму: типу "Крим захищений максимально", "ми турбуємося про вас". А потім вони самі це постачання води руйнують терактом", - повідомляє Представництво.

Окрім того, в Представництві Президента в АР Крим заявили, що наразі не спостерігають дефіцит конкретних товарів на території тимчасово окупованого Криму.

"Звісно, були повідомлення про дефіцит пального чи деяких груп товарів, і це було пов’язано з проблемами з логістикою, адже рух незаконно збудованим так званим "кримським мостом" часто обмежувався через "бавовну" в окупованому Криму. Окупанти були змушені використовувати інші логістичні шляхи та користуватися сухопутним коридором через новоокуповані українські території, які по суті є зоною активних бойових дій, тому вартість доставки зростає, відповідно зростають і ціни на товари", - інформує Представництво.

Додамо

Директор Київського науково дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше заявив, що збитки українській екології від російської агресії вже перевищили два трильйони гривень, і ця сума буде зростати.

"Обстріли промислових споруд, транспортної інфраструктури та житлових будівель, воєнні дії окупантів на території лісів у Чорнобильській зоні відчуження, в акваторії Чорного й Азовського морів, а також руйнування систем водопостачання та каналізації, небезпечного поводження з відходами на тимчасово окупованих територіях призводять до широкомасштабних і серйозних екологічних проблем з довгостроковими наслідками для природи та здоров'я людей України.

Безпрецедентним стало вчинення росіянами катастрофи на Каховській гідроелектростанції, постійною є небезпека обстрілів хімічних заводів та об’єктів атомної енергетики тощо.

Станом на сьогодні, за попередніми підрахунками, збитки для екології України від військової агресії рф становлять понад 2 трильйони гривень. Однозначно ця сума буде в рази збільшена, коли Україна повністю звільнить українські території від російських загарбників та проведе всі необхідні екологічні експертизи та дослідження", - зазначав Олександр Рувін.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна продовжить руйнувати російську логістику у Криму - Буданов

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
simferopolСімферополь
chorne-moreЧорне море
kyrylo-budanovКирило Буданов
krymКрим
ukrainaУкраїна
sevastopolСевастополь
kakhovska-hrebliaКаховська гребля
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,949.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,835.18