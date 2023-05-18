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“Збитки від окупації Криму зростають щодня”: експерти розповіли, за що рф має сплатити компенсацію Україні

“Збитки від окупації Криму зростають щодня”: експерти розповіли, за що рф має сплатити компенсацію Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. Збитки України від окупації Криму зростаються щодня. Згідно з результатами дослідження Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) станом на кінець січня 2022 року сума збитків становить вже понад 3 трлн грн. Журналісти УНН поспілкувалися з експертами, які розповіли, за що саме Україна має вимагати компенсацій від рф у міжнародних судах.

Деталі

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначає, що росія використовує Крим як майданчик для агресії, чим завдає прямих збитків Україні. Окрім того, йдеться про економічний аспект, адже через окупацію півострова Україна не може вести там господарську діяльність. За словами Мусієнка, за все це Україна може вимагати компенсацій, однак усі претензії мають бути обґрунтованими, зокрема експертними висновками, які робить КНДІСЕ.

Цитата

“Доки рф окуповує Крим, ми продовжуємо зазнавати збитків. По-перше, це збитки, пов‘язані із тим, що вони (росіяни, - ред.) мілітаризували півострів, ведуть звідти війну і використовують Крим як майданчик для агресії проти України. По-друге, це збитки економічні, адже ми позбавлені можливості використовувати Крим за призначенням, позбавлені доступу до морських портів, позбавлені можливості фактично отримувати кошти з туристичної інфраструктури і так далі. Тобто, безумовно кожен день окупації росією Криму додає суму збитків. Чи будемо ми це виставляти як претензію при визначенні обсягів репарацій, які росія має відшкодувати Україні? - Безумовно так. Будь-які висунення претензій мають ґрунтуватися на чомусь, і однією із підстав є дослідження експертів, які аналізують. Експертні аналізи дають висновки. Це додає нам переконливості в аргументованості сум, які виставляє українська сторона”, - зазначив Мусієнко.

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Голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник додала, що окупація та мілітаризація Криму також шкодить екології. Окрім того, за її словами, слід пам’ятати про шкоду здоров’ю жителям Криму, які ще з 2014 року потерпають від політичних переслідувань.

“Сума збитків однозначно зростає. В прямому сенсі – щодня. Взяти екологічну сферу – кожний запуск ракети (зазвичай це “калібри”, які запускаються з акваторії Чорного моря) - це не тільки руйнування тут фізично, а й гідроудар, який шкодить флорі і фауні чорноморського регіону. Можемо бачити багато відео у мережах, де, наприклад, мертві дельфіни викидаються на берег в Криму. Це пряма шкода від того, що запускається ракета. Інший приклад – це шкода, яка наноситься безпосередньо нашим громадянам, наприклад, у зв’язку із незаконним позбавленням волі. Щодня продовжується кількість днів, які наші громадяни проводять у місцях позбавлення волі. Далі – зростає шкода здоров’ю. Наприклад, були тортури, медична допомога не надається, а щодня людина втрачає своє здоров’я, часто помираючи через відсутність допомоги. Це стосується наших військовополонених, які утримуються на території окупованого Криму, це стосується цивільних заручників, наприклад, вивезених з півдня України. Тобто, це також та сфера, яка потребує обов’язкової компенсації. А ще є політв’язні, ув’язнені до 24 лютого. Вони продовжують сидіти за ґратами, так само щодня втрачаючи здоров’я”, - зазначила Скрипник.

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За її словами, аби вимагати компенсацій від росії, необхідно спочатку порахувати усі збитки. Велику роль у цьому відіграють експертна оцінка та Реєстр збитків.

“Безумовно без того, щоб Україна порахувала збитки, вела реєстр, який необхідний для того, щоб порахувати компенсацію, заподіяну шкоду – це не можливо. Тому якраз дослідження, професійні і компетентні, вони точно потрібні. Потрібен реєстр збитків – без цього просто буде не можливо виставити, так би мовити, “рахунок” рф, який вона нам має сплатити. Але, окрім того, існують і паралельно процеси – це різні судові інстанції, куди також можна звертатися за відшкодуванням шкоди. Але, щоб звернутися треба мати достовірну інформацію, яку можна представити у міжнародних судах, відповідних інстанціях, де точно можуть аргументовано сказати: “От точно така шкода нам заподіяна, і ми можемо це підтвердити”. Тому безумовно такі експертні дослідження – це ключове і важливе, без цього не можна рухатися далі”, - додала правозахисниця.

Нагадаємо

Раніше директор КНДІСЕ Олександр Рувін заявив, що висновки Київського науково-дослідного інституту судових експертиз лягають в основу заяв українців до Міжнародного кримінального суду щодо відшкодування збитків, завданих російською агресію. Разом з тим він зазначив, що створення Реєстру збитків є важливим кроком в роботі щодо розробки Міжнародного компенсаційного механізму для України.

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