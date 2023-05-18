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"Убытки от оккупации Крыма растут каждый день": эксперты рассказали, за что рф должна выплатить компенсацию Украине

"Убытки от оккупации Крыма растут каждый день": эксперты рассказали, за что рф должна выплатить компенсацию Украине

Киев • УНН

 • 1119497 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Убытки Украины от оккупации Крыма растут ежедневно. Согласно результатам исследования Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) по состоянию на конец января 2022 года сумма убытков составляет уже более 3 трлн грн. Журналисты УНН пообщались с экспертами, которые рассказали, за что именно Украина должна требовать компенсаций от рф в международных судах.

Детали

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отмечает, что россия использует Крым как площадку для агрессии, чем наносит прямой ущерб Украине. Кроме того, речь идет об экономическом аспекте, ведь из-за оккупации полуострова Украина не может вести там хозяйственную деятельность. По словам Мусиенко, за все это Украина может требовать компенсаций, однако все претензии должны быть обоснованными, в частности экспертными выводами, которые делает КНИИСЭ.

Цитата

“Пока рф оккупирует Крым, мы продолжаем нести убытки. Во-первых, это убытки, связанные с тем, что они (россияне, - ред.) милитаризировали полуостров, ведут оттуда войну и используют Крым как площадку для агрессии против Украины. Во-вторых, это убытки экономические, ведь мы лишены возможности использовать Крым по назначению, лишены доступа к морским портам, лишены возможности фактически получать средства с туристической инфраструктуры и так далее. То есть, безусловно каждый день оккупации россией Крыма добавляет сумму убытков. Будем ли мы это выставлять как претензию при определении объемов репараций, которые россия должна возместить Украине. - Безусловно да. Любые выдвижения претензий должны основываться на чем-то, и одним из оснований является исследование экспертов, которые анализируют. Экспертные анализы дают выводы. Это добавляет нам убедительности в аргументированности сумм, которые выставляет украинская сторона”, - отметил Мусиенко.

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Председатель правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник добавила, что оккупация и милитаризация Крыма также вредит экологии. Кроме того, по ее словам, следует помнить вреде здоровью жителям Крыма, которые еще с 2014 года страдают от политических преследований.

“Сумма ущерба однозначно растет. В прямом смысле – ежедневно. Взять экологическую сферу – каждый запуск ракеты (обычно это “калибры”, которые запускаются из акватории Черного моря) - это не только разрушения физически, но и гидроудар, который вредит флоре и фауне черноморского региона. Можем видеть много видео в сетях, например, мертвые дельфины выбрасываются на берег в Крыму. Это прямой вред от того, что запускается ракета. Другой пример – это вред, который наносится непосредственно нашим гражданам, например, в связи с незаконным лишением свободы. Ежедневно продлевается количество дней, которые наши граждане проводят в местах лишения свободы. Далее – растет вред здоровью. Например, были пытки, медицинская помощь не предоставляется, а ежедневно человек теряет свое здоровье, часто умирая из-за отсутствия помощи. Это касается наших военнопленных, которые удерживаются на территории оккупированного Крыма, это касается гражданских заложников, например, вывезенных с юга Украины. То есть, это также та сфера, которая требует обязательной компенсации. А еще есть политузники, заключенные до 24 февраля. Они продолжают сидеть за решеткой, так же ежедневно теряя здоров”, - отметила Скрипник.

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По ее словам, чтобы требовать компенсаций от россии, необходимо сначала посчитать все убытки. Большую роль в этом играют экспертная оценка и Реестр убытков.

“Безусловно без того, чтобы Украина посчитала убытки, вела реестр, который необходим для того, чтобы посчитать компенсацию, причиненный ущерб – это невозможно. Поэтому как раз исследования, профессиональные и компетентные, они точно нужны. Нужен реестр убытков – без этого просто будет невозможно выставить, так сказать, “счет” рф, который она нам должна оплатить. Но, кроме того, существуют и параллельно процессы – это различные судебные инстанции, куда также можно обращаться за возмещением ущерба. Но, чтобы обратиться надо иметь достоверную информацию, которую можно представить в международных судах, соответствующих инстанциях, где точно могут аргументированно сказать: “Вот точно такой вред нам причинен, и мы можем это подтвердить”. Поэтому безусловно такие экспертные исследования – это ключевое и важное, без этого нельзя двигаться дальше”, - добавила правозащитница.

Напомним

Ранее директор КНИИСЭ Александр Рувин заявил, что выводы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз ложатся в основу заявлений украинцев в Международный уголовный суд о возмещении убытков, причиненных российской агрессией. Вместе с тем он отметил, что создание Реестра убытков является важным шагом в работе по разработке Международного компенсационного механизма для Украины.

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