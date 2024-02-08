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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Киев  •  УНН

08 февраль 2024, 08:31  •  40412 просмотра

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Экологическая ситуация в оккупированном Крыму сложная из-за нехватки водных ресурсов, которые оккупанты беспощадно используют для своих военных баз и предприятий, рассматривая полуостров только как военную базу.

Во временно оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов. россияне на полуострове беспощадно используют водный ресурс для своих военных баз и предприятий, которые там работают. Об этом журналисту УНН сообщили в ответ на запрос в пресс-службе Представительства Президента в АР Крым.

Детали

"Ни для кого не секрет, что оккупанты используют оккупированный Крым как одну большую военную базу. К примеру, на территории заповедных зон россияне строят военные объекты, разрушая заповедный фонд. Ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов. Оккупанты в Крыму беспощадно используют водный ресурс для своих военных баз и предприятий, которые там работают. Им нужно как-то показывать, что якобы экономика работает", - сообщает Представительство.

Представительство отмечает, что полуостров рассматривается россиянами только как военная база, никак иначе.

"Все объекты инфраструктурные, которые строила рф якобы для гражданского населения, являются военными. Трасса "Таврида", которая соединяет фактически весь Крым, послужила, в частности, для переброски войск и техники в Севастополь от Керченского моста. Все теперь прекрасно понимают, для чего он был построен, как и обновление аэропорта в Симферополе", - информирует Представительство.

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В пресс-службе отметили, что первое, что россияне сделали, захватив Каховскую ГЭС - открыли шлюзы и подали воду в оккупированный Крым. Хотя вода была очень плохого качества, поскольку за руслом канала на территории Крыма длительное время никто не ухаживал.

"Это был пропагандистский сигнал для жителей Крыма: типа "Крым защищен максимально", "мы беспокоимся о вас". А потом они сами это снабжение воды разрушают терактом", - сообщает Представительство.

Кроме того, в Представительстве Президента в АР Крым заявили, что пока не наблюдают дефицит конкретных товаров на территории временно оккупированного Крыма.

"Конечно, были сообщения о дефиците топлива или некоторых групп товаров, и это было связано с проблемами с логистикой, ведь движение по незаконно построенному так называемому "крымскому мосту" часто ограничивалось из-за "хлопка" в оккупированном Крыму. Оккупанты были вынуждены использовать другие логистические пути и пользоваться сухопутным коридором через новооккупированные украинские территории, которые по сути являются зоной активных боевых действий, поэтому стоимость доставки растет, соответственно растут и цены на товары", - информирует Представительство.

Добавим

Директор Киевского научно исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее заявил, что убытки украинской экологии от российской агрессии уже превысили два триллиона гривен, и эта сумма будет расти.

"Обстрелы промышленных сооружений, транспортной инфраструктуры и жилых зданий, военные действия оккупантов на территории лесов в Чернобыльской зоне отчуждения, в акватории Черного и Азовского морей, а также разрушение систем водоснабжения и канализации, опасного обращения с отходами на временно оккупированных территориях приводят к широкомасштабным и серьезным экологическим проблемам с долгосрочными последствиями для природы и здоровья людей Украины.

Беспрецедентным стало совершение россиянами катастрофы на Каховской гидроэлектростанции, постоянной является опасность обстрелов химических заводов и объектов атомной энергетики и тому подобное.

На сегодня, по предварительным подсчетам, убытки для экологии Украины от военной агрессии рф составляют более 2 триллионов гривен. Однозначно эта сумма будет в разы увеличена, когда Украина полностью освободит украинские территории от российских захватчиков и проведет все необходимые экологические экспертизы и исследования", - отмечал Александр Рувин.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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