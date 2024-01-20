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Україна продовжить руйнувати російську логістику у Криму - Буданов

Україна продовжить руйнувати російську логістику у Криму - Буданов

Київ • УНН

 • 59509 перегляди

України важливо продовжувати тиснути на російські сили, зокрема в Криму, за допомогою повітряної кампанії, атак морських безпілотників і таємних операцій, наголосив Буданов.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов запевнив, що Україна продовжить тиснути на російські сили та руйнувати російську логістику у Криму. Про це Буданов розповів виданню Financial Times, передає УНН.

"Для України важливо продовжувати тиснути на російські сили, зокрема в Криму, за допомогою повітряної кампанії, атак морських безпілотників і таємних операцій. Наші підрозділи неодноразово входили в Крим минулого року", - сказав Буданов, обіцяючи відправляти на півострів більше українських спецпризначенців, щоб зруйнувати російську логістику.

Видання зазначає, що для оптимізму українських військових є кілька причин. За оцінками американської розвідки, з моменту початку наступу навколо Авдіївки в жовтні російські військові зазнали втрат понад 13 тис. осіб і втратили понад 220 бойових машин, що еквівалентно шести маневреним батальйонам.

Водночас Буданов зазначив, що за останні тижні ці цифри значно зросли, але не може назвати точні цифри.

"Однак західний чиновник, причетний до політики щодо України, припускає, що в листопаді 2023 року в середньому було 1000 загиблих і поранених росіян. Україна, займала сильну оборонну позицію навколо міста, де розташований великий коксохімічний завод, який колись живив металургійні заводи регіону", - пише видання.

Крім того, глава ГУР не впевнений, що росіяни можуть виробляти стільки снарядів, скільки вони витрачають, навіть за підтримки Північної Кореї.

Нагадаємо

Financial Times припускає, що окупаційні війська рф можуть розпочати новий повномасштабний наступ на Україну влітку 2024 року.

Павло Башинський

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