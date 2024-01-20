Украина продолжит разрушать российскую логистику в Крыму - Буданов

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заверил, что Украина продолжит давить на российские силы и разрушать российскую логистику в Крыму. Об этом Буданов рассказал изданию Financial Times, передает УНН.

"Для Украины важно продолжать давить на российские силы, в частности в Крыму, с помощью воздушной кампании, атак морских беспилотников и тайных операций. Наши подразделения неоднократно входили в Крым в прошлом году", - сказал Буданов, обещая отправлять на полуостров больше украинских спецназовцев, чтобы разрушить российскую логистику.

Издание отмечает, что для оптимизма украинских военных есть несколько причин. По оценкам американской разведки, с момента начала наступления вокруг Авдеевки в октябре российские военные понесли потери более 13 тыс. человек и потеряли более 220 боевых машин, что эквивалентно шести маневренным батальонам.

В то же время Буданов отметил, что за последние недели эти цифры значительно выросли, но не может назвать точные цифры.

"Однако западный чиновник, причастный к политике в отношении Украины, предполагает, что в ноябре 2023 года в среднем было 1000 погибших и раненых россиян. Украина, занимала сильную оборонительную позицию вокруг города, где расположен крупный коксохимический завод, который когда-то питал металлургические заводы региона", - пишет издание.

Кроме того, глава ГУР не уверен, что россияне могут производить столько снарядов, сколько они расходуют, даже при поддержке Северной Кореи.

Напомним

Financial Times предполагает, что оккупационные войска рф могут начать новое полномасштабное наступление на Украину летом 2024 года.