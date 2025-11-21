В Одеському ТЦК розкрили подробиці вибуху в їхній будівлі
Київ • УНН
В Одеському Пересипському районному ТЦК вибухнув невідомий предмет, що знаходився в особистих речах громадянина. Внаслідок інциденту загинув чоловік, а військовослужбовець отримав поранення та був госпіталізований.
В Одесі у Пересипському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки стався вибух невідомого предмета. Внаслідок події один чоловік загинув, ще один військовослужбовець отримав поранення і був госпіталізований. Про це повідомляє Одеський ТЦК та СП, пише УНН.
За попередніми даними, під час спілкування військовослужбовців РТЦК та СП з громадянином, який перебував у приміщенні центру, стався вибух невідомого предмета, що знаходився в його особистих речах
У ТЦК підтвердили, що унаслідок детонації громадянин загинув на місці події. Також поранення отримав військовослужбовець ТЦК та СП. Йому оперативно надано домедичну допомогу та госпіталізовано до медичного закладу. Стан постраждалого уточнюється.
Зазначається, що на місці події працюють слідчо-оперативні групи Національної поліції, Служби безпеки України та представники ДСНС. Встановлюються всі обставини інциденту, а також походження вибухонебезпечного предмета.
Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП надає повне сприяння правоохоронним органам у проведенні слідчих дій. Просимо представників медіа та громадськість утриматися від поширення неперевіреної інформації та дочекатися офіційних висновків компетентних органів
Нагадаємо
Як раніше писав УНН у п’ятницю, 21 листопада, в одному з районних ТЦК в Одесі стався вибух, загинула людина, ще одна людина отримала поранення.