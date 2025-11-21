В Одесском ТЦК раскрыли подробности взрыва в их здании
Киев • УНН
В Одесском Пересыпском районном ТЦК взорвался неизвестный предмет, находившийся в личных вещах гражданина. В результате инцидента погиб мужчина, а военнослужащий получил ранения и был госпитализирован.
По предварительным данным, во время общения военнослужащих РТЦК и СП с гражданином, который находился в помещении центра, произошел взрыв неизвестного предмета, находившегося в его личных вещах
В ТЦК подтвердили, что в результате детонации гражданин погиб на месте происшествия. Также ранения получил военнослужащий ТЦК и СП. Ему оперативно оказана домедицинская помощь и госпитализирован в медицинское учреждение. Состояние пострадавшего уточняется.
Отмечается, что на месте происшествия работают следственно-оперативные группы Национальной полиции, Службы безопасности Украины и представители ГСЧС. Устанавливаются все обстоятельства инцидента, а также происхождение взрывоопасного предмета.
Руководство Одесского областного ТЦК и СП оказывает полное содействие правоохранительным органам в проведении следственных действий. Просим представителей медиа и общественность воздержаться от распространения непроверенной информации и дождаться официальных выводов компетентных органов
