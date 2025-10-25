В неділю у низці регіонів України діятимуть відключення електроенергії: скільки черг будуть без "світла"

26 жовтня в Україні будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії з 09:00 до 22:00. Як повідомили в Укренерго, вимикати світло будуть від 0,5 до 1 черг, передає УНН.

Деталі

У компанії підкреслили, що в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання через наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Графіки погодинних відключень:

з 09:00 до 22:00 - обсягом від 0.5 до 1 черги.

Графіки обмеження потужності:

з 09:00 до 22:00 - для промислових споживачів.

"Обсяг застосування обмежень може змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!" - закликали в Укренерго.

Нагадаємо

22 жовтня низка областей в Україні перейшли на погодинні графіки відключення електроенергії замість аварійних.

Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах