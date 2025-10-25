В неділю у низці регіонів України діятимуть відключення електроенергії: скільки черг будуть без "світла"
Київ • УНН
26 жовтня в Україні застосують обмеження споживання електроенергії з 09:00 до 22:00, вимикаючи світло від 0,5 до 1 черги. Це пов'язано з наслідками масованих російських атак на енергооб'єкти.
26 жовтня в Україні будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії з 09:00 до 22:00. Як повідомили в Укренерго, вимикати світло будуть від 0,5 до 1 черг, передає УНН.
Деталі
У компанії підкреслили, що в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання через наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Графіки погодинних відключень:
- з 09:00 до 22:00 - обсягом від 0.5 до 1 черги.
Графіки обмеження потужності:
- з 09:00 до 22:00 - для промислових споживачів.
"Обсяг застосування обмежень може змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!" - закликали в Укренерго.
Нагадаємо
22 жовтня низка областей в Україні перейшли на погодинні графіки відключення електроенергії замість аварійних.
