В воскресенье в ряде регионов Украины будут действовать отключения электроэнергии: сколько очередей будут без "света"
Киев • УНН
26 октября в Украине применят ограничения потребления электроэнергии с 09:00 до 22:00, выключая свет от 0,5 до 1 очереди. Это связано с последствиями массированных российских атак на энергообъекты.
26 октября в Украине будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии с 09:00 до 22:00. Как сообщили в Укрэнерго, выключать свет будут от 0,5 до 1 очереди, передает УНН.
Детали
В компании подчеркнули, что в отдельных регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления из-за последствий массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Графики почасовых отключений:
- с 09:00 до 22:00 - объемом от 0.5 до 1 очереди.
Графики ограничения мощности:
- с 09:00 до 22:00 - для промышленных потребителей.
"Объем применения ограничений может измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!" - призвали в Укрэнерго.
Напомним
22 октября ряд областей в Украине перешли на почасовые графики отключения электроэнергии вместо аварийных.
