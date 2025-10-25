В воскресенье в ряде регионов Украины будут действовать отключения электроэнергии: сколько очередей будут без "света"

26 октября в Украине будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии с 09:00 до 22:00. Как сообщили в Укрэнерго, выключать свет будут от 0,5 до 1 очереди, передает УНН.

Детали

В компании подчеркнули, что в отдельных регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления из-за последствий массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Графики почасовых отключений:

с 09:00 до 22:00 - объемом от 0.5 до 1 очереди.

Графики ограничения мощности:

с 09:00 до 22:00 - для промышленных потребителей.

"Объем применения ограничений может измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!" - призвали в Укрэнерго.

Напомним

22 октября ряд областей в Украине перешли на почасовые графики отключения электроэнергии вместо аварийных.

