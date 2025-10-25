$41.900.00
25 октября, 11:59 • 13186 просмотра
Отопительный сезон в Украине может начаться уже в ближайшие дни - Минэнерго
Эксклюзив
25 октября, 10:22 • 23950 просмотра
Переход на "зимнее время": психолог дала советы, как помочь организму адаптироваться
25 октября, 08:59 • 22403 просмотра
Подрыв людей на вокзале в Овруче: производство открыли по трем статьям
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 32453 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
25 октября, 06:30 • 21655 просмотра
Трамп анонсировал обсуждение войны рф против Украины с Си Цзиньпином: хочет помощи Пекина
25 октября, 03:58 • 19091 просмотра
Украину накроет облачная погода с дождями, на юге до +17°Photo
24 октября, 17:15 • 32883 просмотра
В субботу Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 49070 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 37872 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 38842 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
В воскресенье в ряде регионов Украины будут действовать отключения электроэнергии: сколько очередей будут без "света"

Киев • УНН

 • 290 просмотра

26 октября в Украине применят ограничения потребления электроэнергии с 09:00 до 22:00, выключая свет от 0,5 до 1 очереди. Это связано с последствиями массированных российских атак на энергообъекты.

В воскресенье в ряде регионов Украины будут действовать отключения электроэнергии: сколько очередей будут без "света"

26 октября в Украине будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии с 09:00 до 22:00. Как сообщили в Укрэнерго, выключать свет будут от 0,5 до 1 очереди, передает УНН.

Детали

В компании подчеркнули, что в отдельных регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления из-за последствий массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Графики почасовых отключений:

  • с 09:00 до 22:00 - объемом от 0.5 до 1 очереди.

    Графики ограничения мощности:

    • с 09:00 до 22:00 - для промышленных потребителей.

      "Объем применения ограничений может измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!" - призвали в Укрэнерго.

      Напомним

      22 октября ряд областей в Украине перешли на почасовые графики отключения электроэнергии вместо аварийных.

      Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах24.10.25, 10:57 • 29151 просмотр

      Вадим Хлюдзинский

      ОбществоЭкономика
      Графики отключений электроэнергии
      Энергетика
      Война в Украине
      Отключение света
      Блэкаут
      Электроэнергия
      Укрэнерго
      Украина