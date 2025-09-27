В Естонії виявили уламки невідомого дрона

В Естонії в суботу вранці на території природоохоронної зони Луйтемаа у Пярнуському повіті місцевий мешканець виявив уламок дрону. За попередньою інформацією йдеться про частину великого безпілотника, яку могло прибити до берега з моря, пише УНН з посиланням на ERR.

Деталі

На місці працюють поліція безпеки (КаПо), Департамент поліції та прикордонної охорони та Рятувального департаменту, які займаються збиранням доказів того, як деталь дрону іноземної держави опинилась на естонському узбережжі та за яких обставин потрапила у море.

На даний момент відсутні відомості, які підтверджують, що дрон знаходився в повітряному просторі Естонії або зазнав аварії.

На даний момент немає підстав вважати, що дрон залетів до Естонії або створював загрозу безпеці польотів, і за наявними даними він не містив вибухових речовин. Проте поліція безпеки перевіряє обставини того, що сталося в рамках кримінального провадження, розпочатого в 2022 році, щоб зібрати докази агресії росії проти України. При необхідності ми також поділимося з іншими країнами - сказав прокурор Тааві Перн.

У поліції безпеки нагадали, що потрібно робити при виявленні підозрілого дрону:

• не наближатися до дрону;

• негайно повідомити Центр тривоги за номером 112;

• відійти на безпечну відстань;

• попередити людей, що знаходяться поруч, і не допускати нікого до знайденого предмета;

• не публікувати інформацію про місцезнаходження в соціальних мережах.

Доповнення

Начальники штабів країн НАТО зібралися у Ризі у суботу для обговорення нещодавніх порушень повітряного простору російськими військами.

У Данії неідентифіковані дрони були помічені поблизу військових об'єктів вночі. Це сталося після кількох вторгнень дронів поблизу аеропортів та критичної інфраструктури цього тижня