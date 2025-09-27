В Естонії виявили уламки невідомого дрона

$41.490.00
48.710.00
ukenru
26 вересня, 14:33 • 44860 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 88094 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 36774 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 35967 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46 • 34517 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25 • 25712 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01 • 49117 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 51220 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 49909 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 30373 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
1м/с
45%
758мм
Популярнi новини
Уряд запускає експеримент для ідентифікації загиблих за біометричними даними27 вересня, 03:23 • 5128 перегляди
Міжнародний день астрономії та День вихователя в Україні: що ще відзначають 27 вересня27 вересня, 04:17 • 3530 перегляди
Україну накриє холодна повітряна маса: дощі, сильний вітер та заморозки 27 вересняPhoto27 вересня, 05:02 • 13185 перегляди
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій27 вересня, 06:00 • 17018 перегляди
Міжнародний паралімпійський комітет скасував часткове відсторонення росії та білорусі08:28 • 8600 перегляди
Публікації
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій27 вересня, 06:00 • 17065 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 88086 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto26 вересня, 12:18 • 39542 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video26 вересня, 09:01 • 49116 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 51219 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рафаель Гроссі
Башар аль-Асад
Едгарс Рінкевичс
Актуальні місця
Україна
Данія
Державний кордон України
Сумська область
Литва
Реклама
УНН Lite
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo26 вересня, 14:33 • 44855 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 33737 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 39048 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 41352 перегляди
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії25 вересня, 06:17 • 48953 перегляди
Актуальне
The Times
The Guardian
Безпілотний літальний апарат
Шахед-136
Truth Social

В Естонії виявили уламки невідомого дрона

Київ • УНН

 • 206 перегляди

У суботу вранці на території природоохоронної зони Луйтемаа у Пярнуському повіті Естонії місцевий мешканець виявив уламок дрона. Поліція безпеки розслідує обставини потрапляння деталі іноземного дрона на естонське узбережжя.

В Естонії виявили уламки невідомого дрона

В Естонії в суботу вранці на території природоохоронної зони Луйтемаа у Пярнуському повіті місцевий мешканець виявив уламок дрону. За попередньою інформацією йдеться про частину великого безпілотника, яку могло прибити до берега з моря, пише УНН з посиланням на ERR.

Деталі

На місці працюють поліція безпеки (КаПо), Департамент поліції та прикордонної охорони та Рятувального департаменту, які займаються збиранням доказів того, як деталь дрону іноземної держави опинилась на естонському узбережжі та за яких обставин потрапила у море.

На даний момент відсутні відомості, які підтверджують, що дрон знаходився в повітряному просторі Естонії або зазнав аварії.

На даний момент немає підстав вважати, що дрон залетів до Естонії або створював загрозу безпеці польотів, і за наявними даними він не містив вибухових речовин. Проте поліція безпеки перевіряє обставини того, що сталося в рамках кримінального провадження, розпочатого в 2022 році, щоб зібрати докази агресії росії проти України. При необхідності ми також поділимося з іншими країнами 

- сказав прокурор Тааві Перн.

У поліції безпеки нагадали, що потрібно робити при виявленні підозрілого дрону:

• не наближатися до дрону;

• негайно повідомити Центр тривоги за номером 112;

• відійти на безпечну відстань;

• попередити людей, що знаходяться поруч, і не допускати нікого до знайденого предмета;

• не публікувати інформацію про місцезнаходження в соціальних мережах.

Доповнення

Начальники штабів країн НАТО зібралися у Ризі у суботу для обговорення нещодавніх порушень повітряного простору російськими військами.

У Данії неідентифіковані дрони були помічені поблизу військових об'єктів вночі. Це сталося після кількох вторгнень дронів поблизу аеропортів та критичної інфраструктури цього тижня

Павло Зінченко

Новини Світу
Державний кордон України
Рига
НАТО
Данія
Естонія
Україна