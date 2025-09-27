В Эстонии обнаружили обломки неизвестного дрона

$41.490.00
48.710.00
ukenru
26 сентября, 14:33 • 44850 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 88079 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 36770 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 35963 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46 • 34514 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25 • 25711 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01 • 49115 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 51219 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 49909 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 30373 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
1м/с
45%
758мм
Популярные новости
Правительство запускает эксперимент по идентификации погибших по биометрическим данным27 сентября, 03:23 • 5128 просмотра
Международный день астрономии и День воспитателя в Украине: что еще отмечают 27 сентября27 сентября, 04:17 • 3530 просмотра
Украину накроет холодная воздушная масса: дожди, сильный ветер и заморозки 27 сентябряPhoto27 сентября, 05:02 • 13185 просмотра
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий27 сентября, 06:00 • 17018 просмотра
Международный паралимпийский комитет отменил частичное отстранение россии и беларуси08:28 • 8600 просмотра
публикации
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий27 сентября, 06:00 • 17071 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 88091 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto26 сентября, 12:18 • 39544 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo26 сентября, 09:01 • 49116 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 51219 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рафаэль Гросси
Башар Асад
Эдгарс Ринкевичс
Актуальные места
Украина
Дания
Государственная граница Украины
Сумская область
Литва
Реклама
УНН Lite
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo26 сентября, 14:33 • 44856 просмотра
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов26 сентября, 09:12 • 33737 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto26 сентября, 07:07 • 39048 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 41352 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17 • 48953 просмотра
Актуальное
Таймс
Хранитель
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136
Truth Social

В Эстонии обнаружили обломки неизвестного дрона

Киев • УНН

 • 204 просмотра

В субботу утром на территории природоохранной зоны Луйтемаа в Пярнуском уезде Эстонии местный житель обнаружил обломок дрона. Полиция безопасности расследует обстоятельства попадания детали иностранного дрона на эстонское побережье.

В Эстонии обнаружили обломки неизвестного дрона

В Эстонии в субботу утром на территории природоохранной зоны Луйтемаа в Пярнуском уезде местный житель обнаружил обломок дрона. По предварительной информации речь идет о части крупного беспилотника, которую могло прибить к берегу с моря, пишет УНН со ссылкой на ERR.

Детали

На месте работают полиция безопасности, Департамент полиции и пограничной охраны и Спасательный департамент, которые занимаются сбором доказательств того, как деталь дрона иностранного государства оказалась на эстонском побережье и при каких обстоятельствах попала в море.

На данный момент отсутствуют сведения, подтверждающие, что дрон находился в воздушном пространстве Эстонии или потерпел аварию.

На данный момент нет оснований полагать, что дрон залетел в Эстонию или создавал угрозу безопасности полетов, и по имеющимся данным он не содержал взрывчатых веществ. Однако полиция безопасности проверяет обстоятельства произошедшего в рамках уголовного производства, начатого в 2022 году, чтобы собрать доказательства агрессии России против Украины. При необходимости мы также поделимся с другими странами 

- сказал прокурор Таави Перн.

В полиции безопасности напомнили, что нужно делать при обнаружении подозрительного дрона:

• не приближаться к дрону;

• немедленно сообщить в Центр тревоги по номеру 112;

• отойти на безопасное расстояние;

• предупредить находящихся рядом людей и не допускать никого к найденному предмету;

• не публиковать информацию о местонахождении в социальных сетях.

Дополнение

Начальники штабов стран НАТО собрались в Риге в субботу для обсуждения недавних нарушений воздушного пространства российскими войсками.

В Дании неидентифицированные дроны были замечены вблизи военных объектов ночью. Это произошло после нескольких вторжений дронов вблизи аэропортов и критической инфраструктуры на этой неделе

Павел Зинченко

Новости Мира
Государственная граница Украины
Рига
НАТО
Дания
Эстония
Украина