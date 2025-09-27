В Эстонии обнаружили обломки неизвестного дрона

В Эстонии в субботу утром на территории природоохранной зоны Луйтемаа в Пярнуском уезде местный житель обнаружил обломок дрона. По предварительной информации речь идет о части крупного беспилотника, которую могло прибить к берегу с моря, пишет УНН со ссылкой на ERR.

Детали

На месте работают полиция безопасности, Департамент полиции и пограничной охраны и Спасательный департамент, которые занимаются сбором доказательств того, как деталь дрона иностранного государства оказалась на эстонском побережье и при каких обстоятельствах попала в море.

На данный момент отсутствуют сведения, подтверждающие, что дрон находился в воздушном пространстве Эстонии или потерпел аварию.

На данный момент нет оснований полагать, что дрон залетел в Эстонию или создавал угрозу безопасности полетов, и по имеющимся данным он не содержал взрывчатых веществ. Однако полиция безопасности проверяет обстоятельства произошедшего в рамках уголовного производства, начатого в 2022 году, чтобы собрать доказательства агрессии России против Украины. При необходимости мы также поделимся с другими странами - сказал прокурор Таави Перн.

В полиции безопасности напомнили, что нужно делать при обнаружении подозрительного дрона:

• не приближаться к дрону;

• немедленно сообщить в Центр тревоги по номеру 112;

• отойти на безопасное расстояние;

• предупредить находящихся рядом людей и не допускать никого к найденному предмету;

• не публиковать информацию о местонахождении в социальных сетях.

Дополнение

Начальники штабов стран НАТО собрались в Риге в субботу для обсуждения недавних нарушений воздушного пространства российскими войсками.

В Дании неидентифицированные дроны были замечены вблизи военных объектов ночью. Это произошло после нескольких вторжений дронов вблизи аэропортов и критической инфраструктуры на этой неделе