В Эстонии обнаружили обломки неизвестного дрона
Киев • УНН
В субботу утром на территории природоохранной зоны Луйтемаа в Пярнуском уезде Эстонии местный житель обнаружил обломок дрона. Полиция безопасности расследует обстоятельства попадания детали иностранного дрона на эстонское побережье.
Детали
На месте работают полиция безопасности, Департамент полиции и пограничной охраны и Спасательный департамент, которые занимаются сбором доказательств того, как деталь дрона иностранного государства оказалась на эстонском побережье и при каких обстоятельствах попала в море.
На данный момент отсутствуют сведения, подтверждающие, что дрон находился в воздушном пространстве Эстонии или потерпел аварию.
На данный момент нет оснований полагать, что дрон залетел в Эстонию или создавал угрозу безопасности полетов, и по имеющимся данным он не содержал взрывчатых веществ. Однако полиция безопасности проверяет обстоятельства произошедшего в рамках уголовного производства, начатого в 2022 году, чтобы собрать доказательства агрессии России против Украины. При необходимости мы также поделимся с другими странами
В полиции безопасности напомнили, что нужно делать при обнаружении подозрительного дрона:
• не приближаться к дрону;
• немедленно сообщить в Центр тревоги по номеру 112;
• отойти на безопасное расстояние;
• предупредить находящихся рядом людей и не допускать никого к найденному предмету;
• не публиковать информацию о местонахождении в социальных сетях.
Дополнение
Начальники штабов стран НАТО собрались в Риге в субботу для обсуждения недавних нарушений воздушного пространства российскими войсками.
В Дании неидентифицированные дроны были замечены вблизи военных объектов ночью. Это произошло после нескольких вторжений дронов вблизи аэропортов и критической инфраструктуры на этой неделе