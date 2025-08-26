$41.430.15
13798 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
1524 перегляди
Уряд сьогодні оновить правила перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років - Зеленський
Ексклюзив
6828 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
5272 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
72945 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 42846 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 47271 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 161316 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 92661 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
25 серпня, 11:41 • 79550 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Німеччина звинуватила підрядника Міноборони США у шпигунстві для Китаю
26 серпня, 02:44 • 37264 перегляди
День музичної йоги та Міжнародний день актора: що ще відзначають 26 серпня
26 серпня, 03:18 • 38592 перегляди
Вперше у Європі показали рештки давнього предка людини "Люсі"
26 серпня, 04:58 • 39193 перегляди
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над Україною
06:39 • 47842 перегляди
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ
08:06 • 33687 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
11:32 • 6734 перегляди
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ
08:06 • 34424 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
06:24 • 72876 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осені
25 серпня, 14:18 • 131285 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 161259 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Михайло Подоляк
Сергій Кузьміних
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Європа
Сумська область
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном Батлером
10:03 • 15661 перегляди
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над Україною
06:39 • 48610 перегляди
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?
25 серпня, 14:33 • 28218 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осені
25 серпня, 14:18 • 131323 перегляди
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності України
24 серпня, 20:41 • 74477 перегляди
Безпілотний літальний апарат
Нафта
Пістолет
Боєприпаси
Долар США

Уряд сьогодні оновить правила перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років - Зеленський

Київ • УНН

 1462 перегляди

Кабінет Міністрів України готує зміни до правил перетину кордону. Вони стосуватимуться чоловіків віком від 18 до 22 років.

Уряд сьогодні оновить правила перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років - Зеленський

Кабінет міністрів України сьогодні на засіданні оновить правила перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у вівторок у Telegram, пише УНН.

Зеленський повідомив, що сьогодні була доповідь Премʼєр-міністра Юлії Свириденко.

Сьогодні на засіданні уряду буде оновлено правила перетину державного кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років. Погодили всі деталі з військовим командуванням, і найближчим часом відповідні можливості мають запрацювати

- написав Зеленський.

Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: стало відомо, що пропонується у законопроєкті
25.08.25, 11:15 • 154572 перегляди

Також Свириденко доповіла про співпрацю з Норвегією в межах підготовки до опалювального сезону та продовження грантової допомоги для закупівлі природного газу.

"Розширення нашої програми "єВідновлення". Буде більше можливостей для компенсації втрати майна на тимчасово окупованих територіях. Премʼєр-міністр представить усі деталі", - повідомив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський раніше повідомив, що доручив уряду опрацювати можливість спростити перетин кордону для молодих українців, підвищивши стелю з 18-ти до 22-х років.

18 серпня премʼєр-міністр Юлія Свириденко заявила, що український уряд розглядає можливість ухвалення постанови, яка надасть право виїзду за кордон чоловікам до 22 років. 

22 серпня Свириденко заявила, що наразі триває робота над постановою про дозвіл виїзду за кордон чоловікам віком 18-22 роки. Кабмін вів дискусії з військовими цього документу.

Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
25.08.25, 16:29 • 92652 перегляди

Анна Мурашко

СуспільствоПолітика
Міністерство оборони України
Державна прикордонна служба України
Збройні сили України