Уряд сьогодні оновить правила перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років - Зеленський
Київ • УНН
Кабінет Міністрів України готує зміни до правил перетину кордону. Вони стосуватимуться чоловіків віком від 18 до 22 років.
Кабінет міністрів України сьогодні на засіданні оновить правила перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у вівторок у Telegram, пише УНН.
Деталі
Зеленський повідомив, що сьогодні була доповідь Премʼєр-міністра Юлії Свириденко.
Сьогодні на засіданні уряду буде оновлено правила перетину державного кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років. Погодили всі деталі з військовим командуванням, і найближчим часом відповідні можливості мають запрацювати
Також Свириденко доповіла про співпрацю з Норвегією в межах підготовки до опалювального сезону та продовження грантової допомоги для закупівлі природного газу.
"Розширення нашої програми "єВідновлення". Буде більше можливостей для компенсації втрати майна на тимчасово окупованих територіях. Премʼєр-міністр представить усі деталі", - повідомив Зеленський.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський раніше повідомив, що доручив уряду опрацювати можливість спростити перетин кордону для молодих українців, підвищивши стелю з 18-ти до 22-х років.
18 серпня премʼєр-міністр Юлія Свириденко заявила, що український уряд розглядає можливість ухвалення постанови, яка надасть право виїзду за кордон чоловікам до 22 років.
22 серпня Свириденко заявила, що наразі триває робота над постановою про дозвіл виїзду за кордон чоловікам віком 18-22 роки. Кабмін вів дискусії з військовими цього документу.
