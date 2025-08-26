$41.430.15
Правительство сегодня обновит правила пересечения границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет - Зеленский

Киев • УНН

 • 1340 просмотра

Кабинет Министров Украины готовит изменения в правила пересечения границы. Они будут касаться мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

Правительство сегодня обновит правила пересечения границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет - Зеленский

Кабинет министров Украины сегодня на заседании обновит правила пересечения границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во вторник в Telegram, пишет УНН.

Детали

Зеленский сообщил, что сегодня был доклад Премьер-министра Юлии Свириденко.

Сегодня на заседании правительства будут обновлены правила пересечения государственной границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Согласовали все детали с военным командованием, и в ближайшее время соответствующие возможности должны заработать

- написал Зеленский.

Также Свириденко доложила о сотрудничестве с Норвегией в рамках подготовки к отопительному сезону и продолжении грантовой помощи для закупки природного газа.

"Расширение нашей программы "єВідновлення". Будет больше возможностей для компенсации потери имущества на временно оккупированных территориях. Премьер-министр представит все детали", - сообщил Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что поручил правительству проработать возможность упростить пересечение границы для молодых украинцев, повысив потолок с 18 до 22 лет.

18 августа премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что украинское правительство рассматривает возможность принятия постановления, которое предоставит право выезда за границу мужчинам до 22 лет.

22 августа Свириденко заявила, что сейчас идет работа над постановлением о разрешении выезда за границу мужчинам в возрасте 18-22 лет. Кабмин вел дискуссии с военными по этому документу.

Анна Мурашко

ОбществоПолитика
Министерство обороны Украины
Государственная пограничная служба Украины
Вооруженные силы Украины