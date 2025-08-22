$41.220.16
47.980.19
ukenru
08:26 • 384 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
05:52 • 6248 перегляди
Україна повернула ще 65 застряглих на російсько-грузинському кордоні громадян - МЗС
22 серпня, 01:26 • 17415 перегляди
Трамп змінює риторику: Україна має перейти в наступ - CNNPhoto
21 серпня, 14:24 • 35141 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55 • 34900 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 43147 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27 • 23762 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22 • 34457 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 72378 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 79462 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко

Київ • УНН

 • 396 перегляди

Кабінет Міністрів України обговорює постанову, яка дозволить виїзд за кордон чоловікам віком 18-22 роки. Прем'єр-міністр Юлія Свириденко зазначила, що документ не потребує змін до закону, проте вимагає широких дискусій з військовими.

Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко

Наразі триває робота над постановою про дозвіл виїзду за кордон чоловікам віком 18-22 роки. Кабмін веде дискусії з військовими цього документу, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко під час години запитань народних депутатів до уряду, передає УНН.

Деталі

Це регулюється постановою Кабміну, не потребує змін до закону, проте цей документ потребує широких дискусій і ми ці дискусії ведемо з військовими. Ми шукаємо оптимальний шлях, щоб реалізувати цю постанову

- повідомила Свириденко.

Доповнення

Свириденко повідомила, що український уряд розглядає можливість ухвалення постанови, яка надасть право виїзду за кордон чоловікам до 22 років. Очікувалось, що рішення може бути прийняте вже до кінця цього тижня.

Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що Україна планує дозволити виїзд за кордон чоловікам до 22 років без обмежень.

Виїзд хлопчиків за кордон буде дозволено до 22 років. Там не буде жодних обмежень. Тобто, як зараз діти виїжджають до 18, так само буде і до 22

- написав Гончаренко.

Павло Зінченко

СуспільствоВійна в УкраїніПолітика
Олексій Гончаренко
Юлія Свириденко
Верховна Рада України
Україна