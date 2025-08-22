Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко

Наразі триває робота над постановою про дозвіл виїзду за кордон чоловікам віком 18-22 роки. Кабмін веде дискусії з військовими цього документу, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко під час години запитань народних депутатів до уряду, передає УНН.

Це регулюється постановою Кабміну, не потребує змін до закону, проте цей документ потребує широких дискусій і ми ці дискусії ведемо з військовими. Ми шукаємо оптимальний шлях, щоб реалізувати цю постанову

Свириденко повідомила, що український уряд розглядає можливість ухвалення постанови, яка надасть право виїзду за кордон чоловікам до 22 років. Очікувалось, що рішення може бути прийняте вже до кінця цього тижня.

Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що Україна планує дозволити виїзд за кордон чоловікам до 22 років без обмежень.

Виїзд хлопчиків за кордон буде дозволено до 22 років. Там не буде жодних обмежень. Тобто, як зараз діти виїжджають до 18, так само буде і до 22