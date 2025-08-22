$41.220.16
47.980.19
ukenru
08:26 • 536 просмотра
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
05:52 • 6470 просмотра
Украина вернула еще 65 застрявших на российско-грузинской границе граждан - МИД
22 августа, 01:26 • 17633 просмотра
Трамп меняет риторику: Украина должна перейти в наступление - CNNPhoto
21 августа, 14:24 • 35518 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
21 августа, 12:55 • 35085 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 43455 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
21 августа, 11:27 • 23830 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
21 августа, 10:22 • 34494 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38 • 72393 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16 • 79473 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
1.8м/с
69%
742мм
Популярные новости
США ограничивают доступ к разведданным о переговорах между рф и Украиной - CBS News21 августа, 23:45 • 4308 просмотра
Заявление Лаврова сорвало переговоры Москвы с Вашингтоном по гарантиям безопасности Украины - Bloomberg22 августа, 00:11 • 8712 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 12491 просмотра
Соратник Трампа призвал предложить России членство в НАТО для прекращения войны в Украине22 августа, 02:43 • 14165 просмотра
ЦСК: информация о «дневниках» с фото Зеленского, копирующих образы Путина, является фейкомPhoto03:12 • 11539 просмотра
публикации
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?21 августа, 14:24 • 35509 просмотра
Начало осеннего сезона: что нужно успеть сделать на огороде и в саду21 августа, 14:05 • 10167 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 43449 просмотра
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт21 августа, 10:15 • 114147 просмотра
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию20 августа, 12:11 • 138113 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Андрей Сибига
Петер Сийярто
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Венгрия
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 12721 просмотра
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto20 августа, 12:51 • 78442 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором20 августа, 12:45 • 72223 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа20 августа, 11:47 • 70455 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"20 августа, 09:18 • 96742 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Евро
Доллар США
Нефть
Шахед-136

Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко

Киев • УНН

 • 514 просмотра

Кабинет Министров Украины обсуждает постановление, которое позволит выезд за границу мужчинам в возрасте 18-22 лет. Премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что документ не требует изменений в закон, однако требует широких дискуссий с военными.

Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко

В настоящее время ведется работа над постановлением о разрешении выезда за границу мужчинам в возрасте 18-22 лет. Кабмин ведет дискуссии с военными по этому документу, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко во время часа вопросов народных депутатов к правительству, передает УНН.

Детали

Это регулируется постановлением Кабмина, не требует изменений в закон, однако этот документ требует широких дискуссий, и мы эти дискуссии ведем с военными. Мы ищем оптимальный путь, чтобы реализовать это постановление

- сообщила Свириденко.

Дополнение

Свириденко сообщила, что украинское правительство рассматривает возможность принятия постановления, которое предоставит право выезда за границу мужчинам до 22 лет. Ожидалось, что решение может быть принято уже до конца этой недели.

Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что Украина планирует разрешить выезд за границу мужчинам до 22 лет без ограничений.

Выезд мальчиков за границу будет разрешен до 22 лет. Там не будет никаких ограничений. То есть, как сейчас дети выезжают до 18, так же будет и до 22

- написал Гончаренко.

Павел Зинченко

ОбществоВойна в УкраинеПолитика
Алексей Гончаренко
Юлия Свириденко
Верховная Рада
Украина