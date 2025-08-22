Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко

В настоящее время ведется работа над постановлением о разрешении выезда за границу мужчинам в возрасте 18-22 лет. Кабмин ведет дискуссии с военными по этому документу, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко во время часа вопросов народных депутатов к правительству, передает УНН.

Это регулируется постановлением Кабмина, не требует изменений в закон, однако этот документ требует широких дискуссий, и мы эти дискуссии ведем с военными. Мы ищем оптимальный путь, чтобы реализовать это постановление

Свириденко сообщила, что украинское правительство рассматривает возможность принятия постановления, которое предоставит право выезда за границу мужчинам до 22 лет. Ожидалось, что решение может быть принято уже до конца этой недели.

Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что Украина планирует разрешить выезд за границу мужчинам до 22 лет без ограничений.

Выезд мальчиков за границу будет разрешен до 22 лет. Там не будет никаких ограничений. То есть, как сейчас дети выезжают до 18, так же будет и до 22