Выезд за границу мужчин до 25 лет: стало известно, что предлагается в законопроекте
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастике
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 года
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-луге
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздником
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 год
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Выезд за границу мужчин до 25 лет: стало известно, что предлагается в законопроекте

Киев • УНН

 • 1366 просмотра

На сайте парламента появился законопроект №13685, разрешающий выезд за границу мужчинам до призывного возраста. Это имеет целью упростить возвращение молодежи в Украину и сохранить связь с семьями.

Выезд за границу мужчин до 25 лет: стало известно, что предлагается в законопроекте

На сайте парламента появился текст законопроекта №13685, который предусматривает разрешение мужчинам, не достигшим призывного возраста, выезжать за границу, пишет УНН.

Для недопущения злоупотреблений правом на выезд из Украины с целью избежания выполнения конституционного долга граждан Украины по защите Отечества, представляется целесообразным сохранение существующего ограничения на выезд из Украины граждан Украины мужского пола, которым 25 лет исполняется в текущем или следующем годах

- говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Авторы законопроекта пояснили, что, в частности, большое количество граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 25 лет, работающих или обучающихся за границей, уже более 3 лет не могут вернуться к своим семьям в Украину, поскольку из-за установленных ограничений не смогут снова выехать из Украины.

"Более того, часть семей сознательно отправляют своих 17-летних детей из Украины за границу, понимая, что после достижения ими 18-летнего возраста выезд станет невозможным. Также наблюдается рост количества старшеклассников, выезжающих за границу для продолжения обучения в средних учебных заведениях", - указано в пояснительной записке.

Таким образом, как отмечается, наличие запрета на свободное передвижение через государственную границу Украины граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 25 лет "создает серьезные препятствия для возвращения в Украину молодых людей, создает трудности для сохранения связи с родными и Родиной". "Кроме того, этот запрет провоцирует поиск путей его обхода, которые обычно связаны с нарушением закона", - говорится в пояснительной записке.

Таким образом, необходимость пересмотра правил выезда за границу призывников и военнообязанных, не достигших возраста призыва на военную службу во время мобилизации, отметили авторы, "очевидна и не создает существенных угроз с точки зрения обеспечения обороноспособности Украины".

Как ожидают инициаторы, принятие этого закона упорядочит применение временного ограничения права на выезд из Украины граждан в возрасте до 25 лет, обеспечит свободное пересечение государственной границы призывниками и военнообязанными, не подлежащими призыву на военную службу во время мобилизации в текущем и следующем годах в связи с недостижением ими возраста призыва на военную службу во время мобилизации, а также решит проблему с оформлением паспортов и воинским учетом, будет способствовать сохранению доверия молодежи к государству и созданию условий для возвращения тех, кто выехал.

Раде предлагают разрешить выезжать за границу мужчинам до призывного возраста22.08.25, 20:32

Юлия Шрамко

