Выезд за границу мужчин до 25 лет: стало известно, что предлагается в законопроекте

На сайте парламента появился текст законопроекта №13685, который предусматривает разрешение мужчинам, не достигшим призывного возраста, выезжать за границу, пишет УНН.

Для недопущения злоупотреблений правом на выезд из Украины с целью избежания выполнения конституционного долга граждан Украины по защите Отечества, представляется целесообразным сохранение существующего ограничения на выезд из Украины граждан Украины мужского пола, которым 25 лет исполняется в текущем или следующем годах - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Авторы законопроекта пояснили, что, в частности, большое количество граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 25 лет, работающих или обучающихся за границей, уже более 3 лет не могут вернуться к своим семьям в Украину, поскольку из-за установленных ограничений не смогут снова выехать из Украины.

"Более того, часть семей сознательно отправляют своих 17-летних детей из Украины за границу, понимая, что после достижения ими 18-летнего возраста выезд станет невозможным. Также наблюдается рост количества старшеклассников, выезжающих за границу для продолжения обучения в средних учебных заведениях", - указано в пояснительной записке.

Таким образом, как отмечается, наличие запрета на свободное передвижение через государственную границу Украины граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 25 лет "создает серьезные препятствия для возвращения в Украину молодых людей, создает трудности для сохранения связи с родными и Родиной". "Кроме того, этот запрет провоцирует поиск путей его обхода, которые обычно связаны с нарушением закона", - говорится в пояснительной записке.

Таким образом, необходимость пересмотра правил выезда за границу призывников и военнообязанных, не достигших возраста призыва на военную службу во время мобилизации, отметили авторы, "очевидна и не создает существенных угроз с точки зрения обеспечения обороноспособности Украины".

Как ожидают инициаторы, принятие этого закона упорядочит применение временного ограничения права на выезд из Украины граждан в возрасте до 25 лет, обеспечит свободное пересечение государственной границы призывниками и военнообязанными, не подлежащими призыву на военную службу во время мобилизации в текущем и следующем годах в связи с недостижением ими возраста призыва на военную службу во время мобилизации, а также решит проблему с оформлением паспортов и воинским учетом, будет способствовать сохранению доверия молодежи к государству и созданию условий для возвращения тех, кто выехал.

Раде предлагают разрешить выезжать за границу мужчинам до призывного возраста