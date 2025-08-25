$41.280.07
47.910.07
ukenru
08:15 • 1286 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: стало відомо, що пропонується у законопроєкті
Ексклюзив
06:07 • 15664 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
05:46 • 20880 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 13693 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 25921 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 43326 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 40164 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 37671 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 54942 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 88077 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
5.1м/с
45%
749мм
Популярнi новини
У москві стався вибух у дитячому магазині поруч із головним офісом фсб: є загиблий та пораненіPhoto24 серпня, 23:11 • 15623 перегляди
Ворожі дрони атакували Сумщину: понад 10 влучань, палають будинкиVideo25 серпня, 00:29 • 14523 перегляди
Ізраїль завдав масштабних авіаударів по Ємену після ракетної атаки хуситівVideo25 серпня, 02:25 • 5812 перегляди
"Ми намагаємось завершити війну": Венс про російський удар по американському заводу в Мукачеві06:04 • 3986 перегляди
Через загибель дитини після пострілу 7-річного хлопчика на Київщині відкрили провадження: усі деталі трагедіїPhoto06:33 • 10258 перегляди
Публікації
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
06:07 • 15664 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
Ексклюзив
05:46 • 20880 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 54942 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 88077 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 54866 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Денис Шмигаль
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Дніпропетровська область
Канада
Реклама
УНН Lite
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41 • 13664 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 51304 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 36306 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 36706 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 39339 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Долар США
Шахед-136
Євро
Крилата ракета

Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: стало відомо, що пропонується у законопроєкті

Київ • УНН

 • 1286 перегляди

На сайті парламенту з'явився законопроєкт №13685, що дозволяє виїзд за кордон чоловікам до призовного віку. Це має на меті спростити повернення молоді в Україну та зберегти зв'язок з родинами.

Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: стало відомо, що пропонується у законопроєкті

На сайті парламенту з'явився текст законопроєкту №13685, який передбачає дозволити чоловікам, які не досягли призовного віку, виїжджати за кордон, пише УНН.

Для недопущення зловживань правом на виїзд з України з метою уникнення виконання конституційного обов’язку громадян України із захисту Вітчизни, вбачається за доцільне збереження існуючого обмеження на виїзд з України громадянам України чоловічої статі, яким 25 років виповнюється в поточному чи наступному роках

- ідеться у пояснювальній записці до проєкту закону.

Автори законопроєкту пояснили, що, зокрема, велика кількість громадян України чоловічої статі віком від 18 до 25 років, які працюють чи навчаються за кордоном, уже більше ніж 3 роки не можуть повернутися до своїх родин в Україну, оскільки через встановлені обмеження, не зможуть знову виїхати з України.

"Більше того, частина родин свідомо відправляють своїх 17-річних дітей з України за кордон, розуміючи, що після досягнення ними 18 річного віку виїзд стане неможливим. Також спостерігається зростання кількості старшокласників, які виїжджають за кордон для продовження навчання в середніх навчальних закладах", - зазначається у пояснювальній записці.

Таким чином, як зауважується, наявність заборони на вільне пересування через державний кордон України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 25 років "створює серйозні перешкоди для повернення в Україну молодих людей, створює труднощі для збереження зв’язку з рідними та Батьківщиною". "Окрім того, ця заборона провокує пошук шляхів її обходу, які зазвичай пов’язані з порушенням закону", - ідеться у пояснювальній записці.

Таким чином, необхідність перегляду правил виїзду за кордон призовників і військовозобов’язаних, які не досягли віку призову на військову службу під час мобілізації, зазначили автори, "є очевидною та не створює істотних загроз з точки зору забезпечення обороноздатності України".

Як очікують ініціатори, ухвалення цього закону упорядкує застосування тимчасового обмеження права на виїзд з України громадян віком до 25 років, забезпечить вільний перетин державного кордону призовниками та військовозобов’язаними, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації у поточному та наступному роках у зв’язку з недосягненням ними віку призову на військову службу під час мобілізації, а також вирішить проблему з оформленням паспортів та військовим обліком, сприятиме збереженню довіри молоді до держави та створенню умов для повернення тих, хто виїхав.

Раді пропонують дозволити виїжджати за кордон чоловікам до призивного віку22.08.25, 20:32 • 3478 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоПолітика
Освіта
Державна прикордонна служба України
Верховна Рада України
Збройні сили України
Україна