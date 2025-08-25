Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: стало відомо, що пропонується у законопроєкті

На сайті парламенту з'явився текст законопроєкту №13685, який передбачає дозволити чоловікам, які не досягли призовного віку, виїжджати за кордон, пише УНН.

Для недопущення зловживань правом на виїзд з України з метою уникнення виконання конституційного обов’язку громадян України із захисту Вітчизни, вбачається за доцільне збереження існуючого обмеження на виїзд з України громадянам України чоловічої статі, яким 25 років виповнюється в поточному чи наступному роках - ідеться у пояснювальній записці до проєкту закону.

Автори законопроєкту пояснили, що, зокрема, велика кількість громадян України чоловічої статі віком від 18 до 25 років, які працюють чи навчаються за кордоном, уже більше ніж 3 роки не можуть повернутися до своїх родин в Україну, оскільки через встановлені обмеження, не зможуть знову виїхати з України.

"Більше того, частина родин свідомо відправляють своїх 17-річних дітей з України за кордон, розуміючи, що після досягнення ними 18 річного віку виїзд стане неможливим. Також спостерігається зростання кількості старшокласників, які виїжджають за кордон для продовження навчання в середніх навчальних закладах", - зазначається у пояснювальній записці.

Таким чином, як зауважується, наявність заборони на вільне пересування через державний кордон України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 25 років "створює серйозні перешкоди для повернення в Україну молодих людей, створює труднощі для збереження зв’язку з рідними та Батьківщиною". "Окрім того, ця заборона провокує пошук шляхів її обходу, які зазвичай пов’язані з порушенням закону", - ідеться у пояснювальній записці.

Таким чином, необхідність перегляду правил виїзду за кордон призовників і військовозобов’язаних, які не досягли віку призову на військову службу під час мобілізації, зазначили автори, "є очевидною та не створює істотних загроз з точки зору забезпечення обороноздатності України".

Як очікують ініціатори, ухвалення цього закону упорядкує застосування тимчасового обмеження права на виїзд з України громадян віком до 25 років, забезпечить вільний перетин державного кордону призовниками та військовозобов’язаними, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації у поточному та наступному роках у зв’язку з недосягненням ними віку призову на військову службу під час мобілізації, а також вирішить проблему з оформленням паспортів та військовим обліком, сприятиме збереженню довіри молоді до держави та створенню умов для повернення тих, хто виїхав.

Раді пропонують дозволити виїжджати за кордон чоловікам до призивного віку