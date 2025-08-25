Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: стало відомо, що пропонується у законопроєкті
Київ • УНН
На сайті парламенту з'явився законопроєкт №13685, що дозволяє виїзд за кордон чоловікам до призовного віку. Це має на меті спростити повернення молоді в Україну та зберегти зв'язок з родинами.
На сайті парламенту з'явився текст законопроєкту №13685, який передбачає дозволити чоловікам, які не досягли призовного віку, виїжджати за кордон, пише УНН.
Для недопущення зловживань правом на виїзд з України з метою уникнення виконання конституційного обов’язку громадян України із захисту Вітчизни, вбачається за доцільне збереження існуючого обмеження на виїзд з України громадянам України чоловічої статі, яким 25 років виповнюється в поточному чи наступному роках
Автори законопроєкту пояснили, що, зокрема, велика кількість громадян України чоловічої статі віком від 18 до 25 років, які працюють чи навчаються за кордоном, уже більше ніж 3 роки не можуть повернутися до своїх родин в Україну, оскільки через встановлені обмеження, не зможуть знову виїхати з України.
"Більше того, частина родин свідомо відправляють своїх 17-річних дітей з України за кордон, розуміючи, що після досягнення ними 18 річного віку виїзд стане неможливим. Також спостерігається зростання кількості старшокласників, які виїжджають за кордон для продовження навчання в середніх навчальних закладах", - зазначається у пояснювальній записці.
Таким чином, як зауважується, наявність заборони на вільне пересування через державний кордон України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 25 років "створює серйозні перешкоди для повернення в Україну молодих людей, створює труднощі для збереження зв’язку з рідними та Батьківщиною". "Окрім того, ця заборона провокує пошук шляхів її обходу, які зазвичай пов’язані з порушенням закону", - ідеться у пояснювальній записці.
Таким чином, необхідність перегляду правил виїзду за кордон призовників і військовозобов’язаних, які не досягли віку призову на військову службу під час мобілізації, зазначили автори, "є очевидною та не створює істотних загроз з точки зору забезпечення обороноздатності України".
Як очікують ініціатори, ухвалення цього закону упорядкує застосування тимчасового обмеження права на виїзд з України громадян віком до 25 років, забезпечить вільний перетин державного кордону призовниками та військовозобов’язаними, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації у поточному та наступному роках у зв’язку з недосягненням ними віку призову на військову службу під час мобілізації, а також вирішить проблему з оформленням паспортів та військовим обліком, сприятиме збереженню довіри молоді до держави та створенню умов для повернення тих, хто виїхав.
