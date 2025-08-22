$41.220.16
Ексклюзив
15:16 • 7484 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачують
Ексклюзив
14:47 • 8198 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
14:39 • 7426 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідні
Ексклюзив
14:30 • 9826 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіацію
Ексклюзив
13:07 • 12107 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочину
Ексклюзив
12:16 • 10524 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Ексклюзив
22 серпня, 11:30 • 16489 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
22 серпня, 11:01 • 18068 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильно
Ексклюзив
22 серпня, 09:34 • 12658 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
22 серпня, 08:26 • 13521 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
Раді пропонують дозволити виїжджати за кордон чоловікам до призивного віку

Київ • УНН

 • 250 перегляди

Законопроєкт №13685 зареєстрований у Верховній Раді, пропонує дозволити виїзд за кордон чоловікам, які не досягли призовного віку. Документ також закріплює право держави обмежувати виїзд призовників та військовозобов'язаних.

Раді пропонують дозволити виїжджати за кордон чоловікам до призивного віку

Група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає дозволити чоловікам, які не досягли призовного віку, виїжджати за кордон. Про це пише УНН з посиланням на картку законопроєкту №13685.

Деталі

Сьогодні, 22 серпня, у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України" щодо тимчасового обмеження права на виїзд з України для призовників і військовозобов’язаних на період дії воєнного чи надзвичайного стану".

Наразі текст законопроєкту відсутній на сайті парламенту.

Нардеп, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки і один із авторів проєкту закону Олександр Федієнко повідомив, що текст документу достатньо маленький і має тільки дві норми: закріпити на рівні закону право держави тимчасово обмежувати виїзд окремих категорій осіб - призовників, військовозобов’язаних і резервістів, однак встановини винятки - особи, які ще не досягли призовного віку, не підлягають обмеженням.

За його словами, відповідні зміни планується внести до статей 6 та 11 закону "Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України".

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що доручив уряду опрацювати можливість спростити перетин кордону для молодих українців, підвищивши стелю з 18-ти до 22-х років.

"Я доручив уряду разом з військовим командуванням опрацювати можливість спростити перетин державного кордону для молодих українців. (...) На цей час є обмеження 18 років на кордоні, я пропоную підвищити рівень до 22 років, щоб не було обмежень при перетині. Я вважаю, що це позитивна, правильна історія, і допоможе багатьом молодим українцям зберегти зв'язки з Україною та реалізувати в Україні, передусім - в Україні,.. реалізуватися в навчанні", - казав Зеленський.

18 серпня премʼєр-міністр Юлія Свириденко заявила, що український уряд розглядає можливість ухвалення постанови, яка надасть право виїзду за кордон чоловікам до 22 років. Очікується, що рішення може бути прийняте вже до кінця цього тижня.

Однак, сьогодні, 22 серпня, Свириденко під час години запитань народних депутатів до уряду заявила, що наразі триває робота над постановою про дозвіл виїзду за кордон чоловікам віком 18-22 роки. Кабмін веде дискусії з військовими цього документу.

Павло Башинський

СуспільствоПолітика
Юлія Свириденко
Верховна Рада України
Володимир Зеленський
Україна
Денис Шмигаль