Раді пропонують дозволити виїжджати за кордон чоловікам до призивного віку

Група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає дозволити чоловікам, які не досягли призовного віку, виїжджати за кордон. Про це пише УНН з посиланням на картку законопроєкту №13685.

Деталі

Сьогодні, 22 серпня, у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України" щодо тимчасового обмеження права на виїзд з України для призовників і військовозобов’язаних на період дії воєнного чи надзвичайного стану".

Наразі текст законопроєкту відсутній на сайті парламенту.

Нардеп, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки і один із авторів проєкту закону Олександр Федієнко повідомив, що текст документу достатньо маленький і має тільки дві норми: закріпити на рівні закону право держави тимчасово обмежувати виїзд окремих категорій осіб - призовників, військовозобов’язаних і резервістів, однак встановини винятки - особи, які ще не досягли призовного віку, не підлягають обмеженням.

За його словами, відповідні зміни планується внести до статей 6 та 11 закону "Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України".

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що доручив уряду опрацювати можливість спростити перетин кордону для молодих українців, підвищивши стелю з 18-ти до 22-х років.

"Я доручив уряду разом з військовим командуванням опрацювати можливість спростити перетин державного кордону для молодих українців. (...) На цей час є обмеження 18 років на кордоні, я пропоную підвищити рівень до 22 років, щоб не було обмежень при перетині. Я вважаю, що це позитивна, правильна історія, і допоможе багатьом молодим українцям зберегти зв'язки з Україною та реалізувати в Україні, передусім - в Україні,.. реалізуватися в навчанні", - казав Зеленський.

18 серпня премʼєр-міністр Юлія Свириденко заявила, що український уряд розглядає можливість ухвалення постанови, яка надасть право виїзду за кордон чоловікам до 22 років. Очікується, що рішення може бути прийняте вже до кінця цього тижня.

Однак, сьогодні, 22 серпня, Свириденко під час години запитань народних депутатів до уряду заявила, що наразі триває робота над постановою про дозвіл виїзду за кордон чоловікам віком 18-22 роки. Кабмін веде дискусії з військовими цього документу.