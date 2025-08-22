Раде предлагают разрешить выезжать за границу мужчинам до призывного возраста

Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект, который предусматривает разрешение мужчинам, не достигшим призывного возраста, выезжать за границу. Об этом пишет УНН со ссылкой на карточку законопроекта №13685.

Детали

Сегодня, 22 августа, в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" относительно временного ограничения права на выезд из Украины для призывников и военнообязанных на период действия военного или чрезвычайного положения".

В настоящее время текст законопроекта отсутствует на сайте парламента.

Нардеп, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и один из авторов проекта закона Александр Федиенко сообщил, что текст документа достаточно маленький и имеет только две нормы: закрепить на уровне закона право государства временно ограничивать выезд отдельных категорий лиц - призывников, военнообязанных и резервистов, однако установить исключения - лица, которые еще не достигли призывного возраста, не подлежат ограничениям.

По его словам, соответствующие изменения планируется внести в статьи 6 и 11 закона "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины".

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил правительству проработать возможность упростить пересечение границы для молодых украинцев, повысив потолок с 18-ти до 22-х лет.

"Я поручил правительству вместе с военным командованием проработать возможность упростить пересечение государственной границы для молодых украинцев. (...) В настоящее время есть ограничение 18 лет на границе, я предлагаю повысить уровень до 22 лет, чтобы не было ограничений при пересечении. Я считаю, что это позитивная, правильная история, и поможет многим молодым украинцам сохранить связи с Украиной и реализовать в Украине, прежде всего - в Украине,.. реализоваться в обучении", - говорил Зеленский.

18 августа премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что украинское правительство рассматривает возможность принятия постановления, которое предоставит право выезда за границу мужчинам до 22 лет. Ожидается, что решение может быть принято уже до конца этой недели.

Однако, сегодня, 22 августа, Свириденко во время часа вопросов народных депутатов к правительству заявила, что в настоящее время продолжается работа над постановлением о разрешении выезда за границу мужчинам в возрасте 18-22 лет. Кабмин ведет дискуссии с военными по этому документу.