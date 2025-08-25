$41.280.07
47.910.07
ukenru
Эксклюзив
13:29 • 226 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
13:29 • 268 просмотра
Выезд за границу мужчин до 24 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
11:41 • 5318 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
08:15 • 48816 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: стало известно, что предлагается в законопроекте
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 78375 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 81891 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 43384 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 52591 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 59966 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 48424 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
4м/с
43%
748мм
Популярные новости
Потери врага: ВСУ отминусовали 870 солдат и 48 артсистем за сутки25 августа, 04:31 • 35148 просмотра
"Мы пытаемся завершить войну": Вэнс о российском ударе по американскому заводу в Мукачево25 августа, 06:04 • 36942 просмотра
5 производств открыли после поджога и нападения с ножом в Днепропетровской области, где застрелили нападавшего25 августа, 06:05 • 14361 просмотра
Из-за гибели ребенка после выстрела 7-летнего мальчика в Киевской области открыли производство: все детали трагедииPhoto25 августа, 06:33 • 40894 просмотра
Норвегия выделит $8,45 млрд на поддержку Украины и усилит оборонные возможности10:57 • 9904 просмотра
публикации
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
13:29 • 240 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 78409 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 81923 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 85674 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 118270 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Йонас Гар Стере
Дональд Трамп
Кит Келлог
Кароль Навроцкий
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Норвегия
Одесская область
Европа
Реклама
УНН Lite
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости УкраиныPhoto24 августа, 20:41 • 30117 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 67724 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 51331 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 50604 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 52327 просмотра
Актуальное
Chevrolet Aveo
Доллар США
Гривна
Боеприпасы
Евро

Выезд за границу мужчин до 24 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде

Киев • УНН

 • 276 просмотра

Федор Вениславский сообщил, что комитет может рассмотреть законопроект о разрешении выезда мужчин до 24 лет за границу не ранее 4-5 сентября. Сейчас есть 14 дней для внесения альтернативных законопроектов.

Выезд за границу мужчин до 24 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде

Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект, который предусматривает разрешение мужчинам в возрасте до 24 лет выезжать за границу. Народный депутат, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в комментарии УНН рассказал, что пока точно неизвестно, когда профильный комитет сможет его рассмотреть, ведь есть еще две недели на внесение альтернативных законопроектов.

Детали

22 августа в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" относительно временного ограничения права на выезд из Украины для призывников и военнообязанных на период действия военного или чрезвычайного положения".

Согласно проекту закона, во время действия военного или чрезвычайного положения может быть временно ограничено право на выезд из Украины для призывников, военнообязанных и резервистов, однако временное ограничение права на выезд из Украины не может устанавливаться в отношении призывников и военнообязанных, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в текущем и следующем годах в связи с недостижением ими возраста призыва на военную службу во время мобилизации.

То есть, мужчины в возрасте до 23 лет смогут беспрепятственно выезжать за границу.

Кроме того, военнослужащие могут выезжать из Украины на общих основаниях, если иное не установлено законом.

В комментарии УНН нардеп, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки (главный комитет, который будет рассматривать проект закона - ред.), один из авторов законопроекта Федор Вениславский рассказал, что пока сложно сказать, когда комитет сможет его рассмотреть.

"Пока сложно сказать. По Регламенту есть 14 дней для внесения альтернативных", - сказал Вениславский.

Справка - согласно статье 100 Регламента Верховной Рады Украины народные депутаты имеют 14 дней для подачи альтернативных законопроектов с момента регистрации первого законопроекта по соответствующему вопросу.

По его словам, маловероятно, что документ будет сразу рассмотрен в целом, то есть его могут голосовать в двух чтениях.

На уточняющий вопрос, "можно ли сказать, что комитет сможет его рассмотреть не раньше 4-5 сентября", Вениславский ответил: "Думаю, да".

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил правительству проработать возможность упростить пересечение границы для молодых украинцев, повысив потолок с 18 до 22 лет.

"Я поручил правительству вместе с военным командованием проработать возможность упростить пересечение государственной границы для молодых украинцев. (...) На данный момент есть ограничение 18 лет на границе, я предлагаю повысить уровень до 22 лет, чтобы не было ограничений при пересечении. Я считаю, что это позитивная, правильная история, и поможет многим молодым украинцам сохранить связи с Украиной и реализовать в Украине, прежде всего - в Украине,.. реализоваться в обучении", - говорил Зеленский.

18 августа премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что украинское правительство рассматривает возможность принятия постановления, которое предоставит право выезда за границу мужчинам до 22 лет.

22 августа Свириденко во время часа вопросов народных депутатов к правительству заявила, что сейчас идет работа над постановлением о разрешении выезда за границу мужчинам в возрасте 18-22 лет. Кабмин ведет дискуссии с военными по этому документу.

Павел Башинский

ОбществоПолитика
Федор Вениславский
Юлия Свириденко
Министерство обороны Украины
Верховная Рада
Вооруженные силы Украины
Владимир Зеленский
Украина