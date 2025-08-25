Выезд за границу мужчин до 24 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде

Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект, который предусматривает разрешение мужчинам в возрасте до 24 лет выезжать за границу. Народный депутат, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в комментарии УНН рассказал, что пока точно неизвестно, когда профильный комитет сможет его рассмотреть, ведь есть еще две недели на внесение альтернативных законопроектов.

Детали

22 августа в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" относительно временного ограничения права на выезд из Украины для призывников и военнообязанных на период действия военного или чрезвычайного положения".

Согласно проекту закона, во время действия военного или чрезвычайного положения может быть временно ограничено право на выезд из Украины для призывников, военнообязанных и резервистов, однако временное ограничение права на выезд из Украины не может устанавливаться в отношении призывников и военнообязанных, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в текущем и следующем годах в связи с недостижением ими возраста призыва на военную службу во время мобилизации.

То есть, мужчины в возрасте до 23 лет смогут беспрепятственно выезжать за границу.

Кроме того, военнослужащие могут выезжать из Украины на общих основаниях, если иное не установлено законом.

В комментарии УНН нардеп, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки (главный комитет, который будет рассматривать проект закона - ред.), один из авторов законопроекта Федор Вениславский рассказал, что пока сложно сказать, когда комитет сможет его рассмотреть.

"Пока сложно сказать. По Регламенту есть 14 дней для внесения альтернативных", - сказал Вениславский.

Справка - согласно статье 100 Регламента Верховной Рады Украины народные депутаты имеют 14 дней для подачи альтернативных законопроектов с момента регистрации первого законопроекта по соответствующему вопросу.

По его словам, маловероятно, что документ будет сразу рассмотрен в целом, то есть его могут голосовать в двух чтениях.

На уточняющий вопрос, "можно ли сказать, что комитет сможет его рассмотреть не раньше 4-5 сентября", Вениславский ответил: "Думаю, да".

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил правительству проработать возможность упростить пересечение границы для молодых украинцев, повысив потолок с 18 до 22 лет.

"Я поручил правительству вместе с военным командованием проработать возможность упростить пересечение государственной границы для молодых украинцев. (...) На данный момент есть ограничение 18 лет на границе, я предлагаю повысить уровень до 22 лет, чтобы не было ограничений при пересечении. Я считаю, что это позитивная, правильная история, и поможет многим молодым украинцам сохранить связи с Украиной и реализовать в Украине, прежде всего - в Украине,.. реализоваться в обучении", - говорил Зеленский.

18 августа премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что украинское правительство рассматривает возможность принятия постановления, которое предоставит право выезда за границу мужчинам до 22 лет.

22 августа Свириденко во время часа вопросов народных депутатов к правительству заявила, что сейчас идет работа над постановлением о разрешении выезда за границу мужчинам в возрасте 18-22 лет. Кабмин ведет дискуссии с военными по этому документу.