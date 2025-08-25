$41.280.07
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Виїзд за кордон чоловіків до 24 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді

Київ • УНН

 • 132 перегляди

Федір Веніславський повідомив, що комітет може розглянути законопроєкт про дозвіл виїзду чоловіків до 24 років за кордон не раніше 4-5 вересня. Наразі є 14 днів для внесення альтернативних законопроєктів.

Виїзд за кордон чоловіків до 24 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді

Група народних народний депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає дозволити чоловікам у віці до 24 років виїжджати за кордон. Народний депутат, член комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський у коментарі УНН розповів, що наразі точно невідомо, коли профільний комітет зможе його розглянути, адже є ще два тижні на внесення альтернативних законопроєктів. 

Деталі 

22 серпня у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України" щодо тимчасового обмеження права на виїзд з України для призовників і військовозобов’язаних на період дії воєнного чи надзвичайного стану".

Відповідно до проєкту закону, під час дії воєнного чи надзвичайного стану може бути тимчасово обмежено право на виїзд з України для призовників, військовозобов’язаних та резервістів, проте тимчасове обмеження права на виїзд з України не може встановлюватися стосовно призовників та військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації у поточному та наступному роках у зв’язку з недосягненням ними віку призову на військову службу під час мобілізації. 

Тобто, чоловіки віком до 23 років зможуть безперешкодно виїжджати за кордон. 

Окрім того, військовослужбовці можуть виїжджати з України на загальних підставах, якщо інше не встановлено законом. 

В коментарі УНН нардеп, член комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки (головний комітет, який буде розглядати проєкт закону - ред.), один із авторів законопроєкту Федір Веніславський розповів, що наразі складно сказати, коли комітет зможе його розглянути. 

"Поки складно сказати. По Регламенту є 14 днів для внесення альтернативних", - сказав Веніславський. 

Довідково - відповідно до статті 100 Регламенту Верховної Ради України народні депутати мають 14 днів для подання альтернативних законопроєктів з моменту реєстрації першого законопроєкту з відповідного питання.

За його словами, малоймовірно те, що документ буде одразу розглянути в цілому, тобто його можуть голосувати у двох читаннях.

На уточнююче питання, чи "можна сказати, що комітет зможе його розглянути не раніше 4-5 вересня", Веніславський відповів: "Думаю, так". 

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що доручив уряду опрацювати можливість спростити перетин кордону для молодих українців, підвищивши стелю з 18-ти до 22-х років.

"Я доручив уряду разом з військовим командуванням опрацювати можливість спростити перетин державного кордону для молодих українців. (...) На цей час є обмеження 18 років на кордоні, я пропоную підвищити рівень до 22 років, щоб не було обмежень при перетині. Я вважаю, що це позитивна, правильна історія, і допоможе багатьом молодим українцям зберегти зв'язки з Україною та реалізувати в Україні, передусім - в Україні,.. реалізуватися в навчанні", - казав Зеленський.

18 серпня премʼєр-міністр Юлія Свириденко заявила, що український уряд розглядає можливість ухвалення постанови, яка надасть право виїзду за кордон чоловікам до 22 років. 

22 серпня Свириденко під час години запитань народних депутатів до уряду заявила, що наразі триває робота над постановою про дозвіл виїзду за кордон чоловікам віком 18-22 роки. Кабмін веде дискусії з військовими цього документу.

Павло Башинський

