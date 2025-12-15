Уряд розширює "єОселю": майже 18 тисяч сімей отримають пільгову іпотеку – Свириденко

$42.190.08
49.470.05
ukenru
19:26 • 2284 перегляди
Берлінські переговори: лідери підтримують "багатонаціональні сили" в Україні та рішуче виступають за її вступ до ЄС
15:22 • 21472 перегляди
Українські дрони "Sub Sea Baby" вперше в історії уразили російський підводний човен у НоворосійськуVideo
15:05 • 24401 перегляди
Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угодиPhoto
14:54 • 20359 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Астраханського ГПЗ
Ексклюзив
14:20 • 19724 перегляди
МОЗ ігнорує необхідність повної перевірки клініки скандальної клініки Odrex в Одесі
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 32347 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
15 грудня, 12:05 • 21043 перегляди
Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф - ЗМІ
15 грудня, 11:20 • 21613 перегляди
ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"
15 грудня, 10:16 • 21985 перегляди
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривачаPhoto
15 грудня, 09:35 • 22486 перегляди
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2.3м/с
85%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Україна переходить на новий спосіб оголошення повітряної тривоги: що зміниться15 грудня, 10:36 • 11808 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto15 грудня, 11:52 • 37010 перегляди
У Феодосії дрон влучив у військовий корабель, спричинивши пожежуPhoto15 грудня, 13:18 • 17797 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 28316 перегляди
Зустріч між радниками Трампа та Зеленським у понеділок була "продуктивною" - ЗМІ14:19 • 6378 перегляди
Публікації
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 32336 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 28481 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto15 грудня, 11:52 • 37173 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 87401 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 105018 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Музикант
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Донецька область
Луганська область
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 26766 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 43767 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 44731 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 48948 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 83693 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
The Guardian
Соціальна мережа
Фільм

Уряд розширює "єОселю": майже 18 тисяч сімей отримають пільгову іпотеку – Свириденко

Київ • УНН

 • 146 перегляди

Український Уряд ухвалив рішення, що дозволить 18 тисячам українських сімей отримати житло за програмою "єОселя". Мінфін випустить ОВДП на 30 мільярдів гривень для забезпечення ресурсу.

Уряд розширює "єОселю": майже 18 тисяч сімей отримають пільгову іпотеку – Свириденко

Уряд ухвалив рішення, яке дозволить ще близько 18 тисячам українських сімей отримати житло за державною програмою пільгової іпотеки "єОселя". Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

Деталі

Для забезпечення ресурсу для продовження видачі іпотек Міністерство фінансів до кінця 2025 року випустить ОВДП на 30 мільярдів гривень та внесе їх до статутного капіталу ПрАТ "Укрфінжитло".

Війна, ціни й дорогі кредити: що стримує українців від купівлі житла28.10.25, 15:52 • 2198 переглядiв

У фокусі програми залишаються:

  • Військові та працівники сектору безпеки й оборони.
    • Вчителі, медики та науковці.
      • Внутрішньо переміщені особи та сім’ї, які втратили житло через війну.

        Свириденко закликала громадян, які планують купити житло у 2026 році, подавати заявку на отримання кредиту вже зараз, оскільки це можна зробити швидко через застосунок "Дія".

        Доступніша "єОселя" для військових: мобілізовані зможуть оформити іпотеку під 3% – Свириденко11.12.25, 15:55 • 2520 переглядiв

        Степан Гафтко

        СуспільствоЕкономіка
        Нерухомість
        Державний бюджет
        Кабінет Міністрів України
        Мобілізація
        Війна в Україні
        Міністерство фінансів України
        Україна