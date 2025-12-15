Уряд розширює "єОселю": майже 18 тисяч сімей отримають пільгову іпотеку – Свириденко
Київ • УНН
Український Уряд ухвалив рішення, що дозволить 18 тисячам українських сімей отримати житло за програмою "єОселя". Мінфін випустить ОВДП на 30 мільярдів гривень для забезпечення ресурсу.
Уряд ухвалив рішення, яке дозволить ще близько 18 тисячам українських сімей отримати житло за державною програмою пільгової іпотеки "єОселя". Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
Деталі
Для забезпечення ресурсу для продовження видачі іпотек Міністерство фінансів до кінця 2025 року випустить ОВДП на 30 мільярдів гривень та внесе їх до статутного капіталу ПрАТ "Укрфінжитло".
Війна, ціни й дорогі кредити: що стримує українців від купівлі житла28.10.25, 15:52 • 2198 переглядiв
У фокусі програми залишаються:
- Військові та працівники сектору безпеки й оборони.
- Вчителі, медики та науковці.
- Внутрішньо переміщені особи та сім’ї, які втратили житло через війну.
Свириденко закликала громадян, які планують купити житло у 2026 році, подавати заявку на отримання кредиту вже зараз, оскільки це можна зробити швидко через застосунок "Дія".
Доступніша "єОселя" для військових: мобілізовані зможуть оформити іпотеку під 3% – Свириденко11.12.25, 15:55 • 2520 переглядiв