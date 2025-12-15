Правительство расширяет "єОселю": почти 18 тысяч семей получат льготную ипотеку – Свириденко

$42.190.08
49.470.05
ukenru
19:26 • 3170 просмотра
Берлинские переговоры: лидеры поддерживают «многонациональные силы» в Украине и решительно выступают за ее вступление в ЕС
15:22 • 22714 просмотра
Украинские дроны "Sub Sea Baby" впервые в истории поразили российскую подводную лодку в НовороссийскеVideo
15:05 • 25476 просмотра
Умеров надеется, что к концу дня удастся окончательно согласовать позиции с американской стороной по соглашениюPhoto
14:54 • 21148 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Астраханского ГПЗ
Эксклюзив
15 декабря, 14:20 • 20377 просмотра
Минздрав игнорирует необходимость полной проверки клиники скандальной клиники Odrex в Одессе
Эксклюзив
15 декабря, 13:38 • 33256 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
15 декабря, 12:05 • 21377 просмотра
Энергетическая сеть Украины на грани коллапса из-за массированных атак рф - СМИ
15 декабря, 11:20 • 21783 просмотра
ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»
15 декабря, 10:16 • 22092 просмотра
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителяPhoto
15 декабря, 09:35 • 22584 просмотра
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Популярные новости
Украина переходит на новый способ объявления воздушной тревоги: что изменится15 декабря, 10:36
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержкиPhoto15 декабря, 11:52
В Феодосии дрон попал в военный корабль, вызвав пожарPhoto15 декабря, 13:18
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15 декабря, 13:34
Встреча советников Трампа и Зеленского в понедельник была "продуктивной" - СМИ15 декабря, 14:19
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
Эксклюзив
15 декабря, 13:38
Эксклюзив
15 декабря, 13:38 • 33263 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15 декабря, 13:34
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержкиPhoto15 декабря, 11:52
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38
УНН Lite
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55
Правительство расширяет "єОселю": почти 18 тысяч семей получат льготную ипотеку – Свириденко

Киев • УНН

 • 568 просмотра

Украинское Правительство приняло решение, которое позволит 18 тысячам украинских семей получить жилье по программе "єОселя". Минфин выпустит ОВГЗ на 30 миллиардов гривен для обеспечения ресурса.

Правительство расширяет "єОселю": почти 18 тысяч семей получат льготную ипотеку – Свириденко

Правительство приняло решение, которое позволит еще около 18 тысячам украинских семей получить жилье по государственной программе льготной ипотеки "єОселя". Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

Для обеспечения ресурса для продолжения выдачи ипотек Министерство финансов до конца 2025 года выпустит ОВГЗ на 30 миллиардов гривен и внесет их в уставный капитал ЧАО "Укрфинжитло".

Война, цены и дорогие кредиты: что сдерживает украинцев от покупки жилья28.10.25, 15:52 • 2200 просмотров

В фокусе программы остаются:

  • Военные и работники сектора безопасности и обороны.
    • Учителя, медики и ученые.
      • Внутренне перемещенные лица и семьи, потерявшие жилье из-за войны.

        Свириденко призвала граждан, которые планируют купить жилье в 2026 году, подавать заявку на получение кредита уже сейчас, поскольку это можно сделать быстро через приложение "Дія".

        Более доступная "єОселя" для военных: мобилизованные смогут оформить ипотеку под 3% – Свириденко11.12.25, 15:55 • 2520 просмотров

        Степан Гафтко

        ОбществоЭкономика
        Недвижимость
        Государственный бюджет
        Кабинет Министров Украины
        Мобилизация
        Война в Украине
        Министерство финансов Украины
        Украина