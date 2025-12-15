Правительство расширяет "єОселю": почти 18 тысяч семей получат льготную ипотеку – Свириденко
Украинское Правительство приняло решение, которое позволит 18 тысячам украинских семей получить жилье по программе "єОселя". Минфин выпустит ОВГЗ на 30 миллиардов гривен для обеспечения ресурса.
Правительство приняло решение, которое позволит еще около 18 тысячам украинских семей получить жилье по государственной программе льготной ипотеки "єОселя". Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем Telegram-канале, пишет УНН.
Детали
Для обеспечения ресурса для продолжения выдачи ипотек Министерство финансов до конца 2025 года выпустит ОВГЗ на 30 миллиардов гривен и внесет их в уставный капитал ЧАО "Укрфинжитло".
В фокусе программы остаются:
- Военные и работники сектора безопасности и обороны.
- Учителя, медики и ученые.
- Внутренне перемещенные лица и семьи, потерявшие жилье из-за войны.
Свириденко призвала граждан, которые планируют купить жилье в 2026 году, подавать заявку на получение кредита уже сейчас, поскольку это можно сделать быстро через приложение "Дія".
