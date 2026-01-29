Ураган "Крістін" налетів на Португалію: п’ятеро загиблих та масштабні руйнування

$42.960.17
51.230.17
ukenru
00:09 • 6430 перегляди
Мерц: Україна не зможе вступити до Євросоюзу у 2027 році
28 січня, 19:02 • 14762 перегляди
Зеленський попередив, що рф готується до нового удару по Україні
28 січня, 18:50 • 17478 перегляди
Рубіо: наступний раунд перемовин пройде у двосторонньому форматі - між Україною та росією
28 січня, 18:25 • 15856 перегляди
Уряд призначив нову наглядову раду Енергоатома: хто у складі та основні завдання
28 січня, 18:10 • 15604 перегляди
В Україні створюють командування "малої" ППО, яке очолить полковник Євгеній Хлєбніков
28 січня, 15:19 • 17845 перегляди
Україна висловила протест Угорщині через неправдиві заяви про втручання у вибори
Ексклюзив
28 січня, 15:18 • 20273 перегляди
Кінець старої моделі Західного світу: чому Британія перезапускає відносини з Китаєм
Ексклюзив
28 січня, 14:57 • 14324 перегляди
Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті
28 січня, 14:19 • 25831 перегляди
Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться
28 січня, 11:48 • 24684 перегляди
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Україна отримала рівно половину обіцяних комплексів IRIS-T від Німеччини28 січня, 20:46 • 5564 перегляди
610 тисяч споживачів у Києві залишаються без світла - Шмигаль28 січня, 20:52 • 4624 перегляди
рф втратила одразу два літаки - Су-30 і Су-3428 січня, 20:56 • 7776 перегляди
Німецький канцлер Мерц закликає Європу до конкуренції на тлі рекордно слабкого долара28 січня, 21:19 • 8250 перегляди
Демократи у Сенаті США висунули ультиматум Трампу для запобігання локдауну00:39 • 6600 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 37442 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 66474 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 92635 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 71917 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 90668 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Емманюель Макрон
Музикант
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Німеччина
Франція
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 11567 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 39133 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 37600 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38 • 44230 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 46814 перегляди
Техніка
Дипломатка
Опалення
Соціальна мережа
Золото

Ураган "Крістін" налетів на Португалію: п’ятеро загиблих та масштабні руйнування

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Атлантичний циклон "Крістін" спричинив загибель п'яти людей та знеструмив 850 тисяч жителів Португалії. Швидкість вітру сягала 178 км/год, руйнуючи інфраструктуру.

Ураган "Крістін" налетів на Португалію: п’ятеро загиблих та масштабні руйнування

Атлантичний циклон "Крістін" спричинив катастрофічні наслідки в Португалії, найбільше вразивши центральні та північні регіони країни. Внаслідок стихії загинули щонайменше п’ятеро людей, а понад 850 000 жителів залишилися без електроенергії через масові обриви ліній електропередач. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Португальська влада класифікувала шторм як "екстремальне кліматичне явище". Найпотужніший удар зафіксували на авіабазі Монте–Реал в окрузі Лейрія, де швидкість вітру сягнула 178 км/год, після чого вимірювальне обладнання було знищене стихією. У прибережному місті Фігейра-да-Фош вітер перекинув оглядове колесо та зірвав дахи з будівель, пошкодивши десятки автомобілів.

Кількість жертв зсуву ґрунту в Індонезії зросла до 34 осіб, рятувальна операція ускладнюється сильними зливами28.01.26, 07:14 • 3630 переглядiв

Служба цивільного захисту зареєструвала понад 3000 інцидентів по всій країні. Через повалені дерева та уламки заблоковано головну автомагістраль, що з’єднує Лісабон із північчю, а також зупинено залізничне сполучення. Місцева влада Коїмбри та Лейрії закликала громадян не виходити з приміщень через високий ризик травмування та повторні зсуви ґрунту.

Поширення стихії на сусідню Іспанію

Після проходження територією Португалії шторм "Крістін" змістився на схід. Наразі циклон досяг Іспанії, принісши з собою сильні снігопади, зливи та шквалистий вітер. Це вже не перший удар стихії за тиждень – минулих вихідних у Португалії через негоду вже загинув чоловік, що змусило уряд оголосити підвищений рівень небезпеки. 

Із зимовим штормом у США пов'язують уже 38 смертей27.01.26, 16:30 • 3190 переглядiв

Степан Гафтко

Новини СвітуПогода та довкілля
Нерухомість
Техніка
Енергетика
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Іспанія
Португалія
Лісабон