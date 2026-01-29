Ураган "Крістін" налетів на Португалію: п’ятеро загиблих та масштабні руйнування

Атлантичний циклон "Крістін" спричинив катастрофічні наслідки в Португалії, найбільше вразивши центральні та північні регіони країни. Внаслідок стихії загинули щонайменше п’ятеро людей, а понад 850 000 жителів залишилися без електроенергії через масові обриви ліній електропередач. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Португальська влада класифікувала шторм як "екстремальне кліматичне явище". Найпотужніший удар зафіксували на авіабазі Монте–Реал в окрузі Лейрія, де швидкість вітру сягнула 178 км/год, після чого вимірювальне обладнання було знищене стихією. У прибережному місті Фігейра-да-Фош вітер перекинув оглядове колесо та зірвав дахи з будівель, пошкодивши десятки автомобілів.

Служба цивільного захисту зареєструвала понад 3000 інцидентів по всій країні. Через повалені дерева та уламки заблоковано головну автомагістраль, що з’єднує Лісабон із північчю, а також зупинено залізничне сполучення. Місцева влада Коїмбри та Лейрії закликала громадян не виходити з приміщень через високий ризик травмування та повторні зсуви ґрунту.

Поширення стихії на сусідню Іспанію

Після проходження територією Португалії шторм "Крістін" змістився на схід. Наразі циклон досяг Іспанії, принісши з собою сильні снігопади, зливи та шквалистий вітер. Це вже не перший удар стихії за тиждень – минулих вихідних у Португалії через негоду вже загинув чоловік, що змусило уряд оголосити підвищений рівень небезпеки.

