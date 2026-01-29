$42.960.17
Ураган "Кристин" обрушился на Португалию: пятеро погибших и масштабные разрушения

Киев • УНН

 • 120 просмотра

Атлантический циклон "Кристин" стал причиной гибели пяти человек и обесточил 850 тысяч жителей Португалии. Скорость ветра достигала 178 км/ч, разрушая инфраструктуру.

Ураган "Кристин" обрушился на Португалию: пятеро погибших и масштабные разрушения

Атлантический циклон "Кристин" вызвал катастрофические последствия в Португалии, больше всего затронув центральные и северные регионы страны. В результате стихии погибли по меньшей мере пять человек, а более 850 000 жителей остались без электроэнергии из-за массовых обрывов линий электропередач. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Португальские власти классифицировали шторм как "экстремальное климатическое явление". Самый мощный удар зафиксировали на авиабазе Монте-Реал в округе Лейрия, где скорость ветра достигла 178 км/ч, после чего измерительное оборудование было уничтожено стихией. В прибрежном городе Фигейра-да-Фош ветер перевернул колесо обозрения и сорвал крыши со зданий, повредив десятки автомобилей.

Число жертв оползня в Индонезии возросло до 34 человек, спасательная операция осложняется сильными ливнями28.01.26, 07:14 • 3630 просмотров

Служба гражданской защиты зарегистрировала более 3000 инцидентов по всей стране. Из-за поваленных деревьев и обломков заблокирована главная автомагистраль, соединяющая Лиссабон с севером, а также остановлено железнодорожное сообщение. Местные власти Коимбры и Лейрии призвали граждан не выходить из помещений из-за высокого риска травмирования и повторных оползней.

Распространение стихии на соседнюю Испанию

После прохождения по территории Португалии шторм "Кристин" сместился на восток. Сейчас циклон достиг Испании, принеся с собой сильные снегопады, ливни и шквалистый ветер. Это уже не первый удар стихии за неделю – в минувшие выходные в Португалии из-за непогоды уже погиб мужчина, что заставило правительство объявить повышенный уровень опасности. 

С зимним штормом в США связывают уже 38 смертей27.01.26, 16:30 • 3190 просмотров

Степан Гафтко

