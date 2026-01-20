$43.180.08
11:08
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
11:00
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
09:39
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
09:21
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
08:19
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
07:41
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
19 січня, 18:36
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
19 січня, 16:20
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
19 січня, 15:17
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
Умєров, Буданов і Арахамія працюють в Давосі: проводять зустрічі з партнерами щодо гарантій безпеки та відновлення

Київ • УНН

 22 перегляди

Рустем Умєров повідомив про переговори з європейськими партнерами в Давосі. Обговорювалися гарантії безпеки, економічний розвиток та відновлення України.

Умєров, Буданов і Арахамія працюють в Давосі: проводять зустрічі з партнерами щодо гарантій безпеки та відновлення

Голова делегації України на мирних переговорах Рустем Умєров повідомив про переговори з європейськими радниками у Давосі і анонсував нові зустрічі з партнерами щодо гарантій безпеки, економічного розвитку та відновлення України, пише УНН.

Працюємо у Давосі разом із Кирилом Будановим та Давидом Арахамією. Зранку разом із Давидом Арахамією провели зустріч із радниками з національної безпеки Франції, Німеччини та Великої Британії. Синхронізували підходи до безпекових гарантій і подальшої дипломатичної роботи. Попереду – наступні зустрічі з партнерами щодо гарантій безпеки, економічного розвитку та відновлення України

- написав Умєров у вівторок у соцмережах.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський повідомив про отримані доповіді українських перемовників після зустрічей у США з посланцями президента країни Дональда Трампа та дипломатів з Давоса, і вказав, що українська команда підготувала все необхідне для підписання, зокрема з Америкою, документів щодо гарантій безпеки та відновлення України, і якщо зустрічі в Давосі можуть дати більше захисту Україні, Україна буде в Давосі.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Рустем Умєров
Давид Арахамія
Дональд Трамп
Франція
Кирило Буданов
Велика Британія
Німеччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна