Умєров, Буданов і Арахамія працюють в Давосі: проводять зустрічі з партнерами щодо гарантій безпеки та відновлення

Голова делегації України на мирних переговорах Рустем Умєров повідомив про переговори з європейськими радниками у Давосі і анонсував нові зустрічі з партнерами щодо гарантій безпеки, економічного розвитку та відновлення України, пише УНН.

Працюємо у Давосі разом із Кирилом Будановим та Давидом Арахамією. Зранку разом із Давидом Арахамією провели зустріч із радниками з національної безпеки Франції, Німеччини та Великої Британії. Синхронізували підходи до безпекових гарантій і подальшої дипломатичної роботи. Попереду – наступні зустрічі з партнерами щодо гарантій безпеки, економічного розвитку та відновлення України - написав Умєров у вівторок у соцмережах.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський повідомив про отримані доповіді українських перемовників після зустрічей у США з посланцями президента країни Дональда Трампа та дипломатів з Давоса, і вказав, що українська команда підготувала все необхідне для підписання, зокрема з Америкою, документів щодо гарантій безпеки та відновлення України, і якщо зустрічі в Давосі можуть дати більше захисту Україні, Україна буде в Давосі.