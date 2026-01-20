Умеров, Буданов и Арахамия работают в Давосе: проводят встречи с партнерами по гарантиям безопасности и восстановлению

Глава делегации Украины на мирных переговорах Рустем Умеров сообщил о переговорах с европейскими советниками в Давосе и анонсировал новые встречи с партнерами по гарантиям безопасности, экономическому развитию и восстановлению Украины, пишет УНН.

Работаем в Давосе вместе с Кириллом Будановым и Давидом Арахамией. Утром вместе с Давидом Арахамией провели встречу с советниками по национальной безопасности Франции, Германии и Великобритании. Синхронизировали подходы к гарантиям безопасности и дальнейшей дипломатической работе. Впереди – следующие встречи с партнерами по гарантиям безопасности, экономическому развитию и восстановлению Украины - написал Умеров во вторник в соцсетях.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский сообщил о полученных докладах украинских переговорщиков после встреч в США с посланниками президента страны Дональда Трампа и дипломатов из Давоса, и указал, что украинская команда подготовила все необходимое для подписания, в частности с Америкой, документов по гарантиям безопасности и восстановлению Украины, и если встречи в Давосе могут дать больше защиты Украине, Украина будет в Давосе.