11:08 • 2842 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что пока не собирается на форум в Давосе
11:00 • 9148 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
09:39 • 11418 просмотра
РФ изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
09:21 • 13957 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
08:19 • 14937 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
07:41 • 14013 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36 • 33874 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 64913 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
19 января, 16:20 • 51274 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
19 января, 15:17 • 50035 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
Умеров, Буданов и Арахамия работают в Давосе: проводят встречи с партнерами по гарантиям безопасности и восстановлению

Киев • УНН

 • 318 просмотра

Рустем Умеров сообщил о переговорах с европейскими партнерами в Давосе. Обсуждались гарантии безопасности, экономическое развитие и восстановление Украины.

Умеров, Буданов и Арахамия работают в Давосе: проводят встречи с партнерами по гарантиям безопасности и восстановлению

Глава делегации Украины на мирных переговорах Рустем Умеров сообщил о переговорах с европейскими советниками в Давосе и анонсировал новые встречи с партнерами по гарантиям безопасности, экономическому развитию и восстановлению Украины, пишет УНН.

Работаем в Давосе вместе с Кириллом Будановым и Давидом Арахамией. Утром вместе с Давидом Арахамией провели встречу с советниками по национальной безопасности Франции, Германии и Великобритании. Синхронизировали подходы к гарантиям безопасности и дальнейшей дипломатической работе. Впереди – следующие встречи с партнерами по гарантиям безопасности, экономическому развитию и восстановлению Украины

- написал Умеров во вторник в соцсетях.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский сообщил о полученных докладах украинских переговорщиков после встреч в США с посланниками президента страны Дональда Трампа и дипломатов из Давоса, и указал, что украинская команда подготовила все необходимое для подписания, в частности с Америкой, документов по гарантиям безопасности и восстановлению Украины, и если встречи в Давосе могут дать больше защиты Украине, Украина будет в Давосе.

Юлия Шрамко

Рустем Умеров
Давид Арахамия
Дональд Трамп
Франция
Кирилл Буданов
Великобритания
Германия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина