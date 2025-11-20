Україну накриє тепло до +20 градусів, але не всюди: прогноз погоди на 21 листопада

У п’ятницю, 21 листопада, в більшості областей України температура повітря підвищиться і становитиме протягом дня +9+14 градусів. Про це повідомляє УНН з посиланням на синоптика Наталю Діденко.

На півдні та подекуди в центрі +12+18 градусів, в Криму та на Херсонщині до +20 градусів. У північній частині завтра передбачається +8+12 градусів проти сьогоднішніх +3+7 градусів. І лише в західних областях втримається холодна погода, у п`ятницю тут очікується +2+7 градусів

Вона додала, що дощі пройдуть на півночі, у центрі України, у західних областях - дощ та мокрий сніг, на півдні та на сході - без опадів.

У Києві 21-го листопада переважатиме хмарна волога погода з дощем. Але в столиці потепліє завтра до +9 градусів