Україну накриє тепло до +20 градусів, але не всюди: прогноз погоди на 21 листопада

$42.090.00
48.740.05
ukenru
12:48 • 1238 перегляди
Плей-офф відбору на ЧС: збірна України дізналася суперникаPhoto
12:24 • 11412 перегляди
Європа реагує на ймовірний 28-пунктний мирний план США для України та росії: що кажуть у столицях
12:24 • 13309 перегляди
Boost економіки: літакобудування повертає до бюджету 2,5 гривні на кожну гривню пільг
Ексклюзив
08:56 • 32647 перегляди
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни
08:40 • 27804 перегляди
рф атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки цілодобово у всіх регіонах - Міненерго
08:21 • 25081 перегляди
Сотні постраждалих і лише 12 найсуворіших вироків: Генпрокурор Кравченко закликав нардепів підтримати довічне ув'язнення за злочини проти дітей
07:57 • 24512 перегляди
У Тернополі 22 людини досі шукають після російського удару - ЗеленськийVideo
07:11 • 42125 перегляди
Підготовка авто до зими: як уникнути проблем та що мати в машиніPhoto
Ексклюзив
20 листопада, 06:00 • 37788 перегляди
Odrex під слідством: як заяви про “тиск на бізнес” розсипаються на тлі фактів та висунутих обвинувачень
20 листопада, 05:15 • 20145 перегляди
Німеччина надасть Україні далекобійні ракетні системи - Мерц
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2м/с
97%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Усунення режиму": у Вашингтоні стартувала акція з вимагою імпічменту Трампа20 листопада, 03:05 • 26967 перегляди
"Це схоже на ІПСО": український дипломат Кислиця розкритикував план Трампа щодо припинення війни08:01 • 23925 перегляди
Справа, що підірвала державу: як ситуація довкола Міндіча перетворилася на юридичний хаос і політичний вибух - аналіз підозри08:12 • 40366 перегляди
План Трампа щодо України: росія платитиме оренду за Донбас, але сума не розголошується - The Telegraph08:42 • 20482 перегляди
Три українські АЕС втратили підключення до високовольтних ліній після атаки рф 19 листопада - МАГАТЕ11:00 • 19627 перегляди
Публікації
Європа реагує на ймовірний 28-пунктний мирний план США для України та росії: що кажуть у столицях12:24 • 11499 перегляди
Boost економіки: літакобудування повертає до бюджету 2,5 гривні на кожну гривню пільг12:24 • 13384 перегляди
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни
Ексклюзив
08:56 • 32714 перегляди
Справа, що підірвала державу: як ситуація довкола Міндіча перетворилася на юридичний хаос і політичний вибух - аналіз підозри08:12 • 40575 перегляди
Підготовка авто до зими: як уникнути проблем та що мати в машиніPhoto07:11 • 42163 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Сергій Кислиця
Радослав Сікорський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Польща
Херсонська область
Реклама
УНН Lite
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 25324 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 48832 перегляди
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"18 листопада, 16:06 • 46638 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсаціюPhoto18 листопада, 16:02 • 47779 перегляди
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебютуPhoto18 листопада, 11:51 • 39655 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
Опалення
Fox News

Україну накриє тепло до +20 градусів, але не всюди: прогноз погоди на 21 листопада

Київ • УНН

 • 1564 перегляди

У п'ятницю, 21 листопада, в більшості областей України очікується підвищення температури до +9+14 градусів. На півдні та в Криму можливе потепління до +20, тоді як на заході збережеться холодна погода.

Україну накриє тепло до +20 градусів, але не всюди: прогноз погоди на 21 листопада

У п’ятницю, 21 листопада, в більшості областей України температура повітря підвищиться і становитиме протягом дня +9+14 градусів. Про це повідомляє УНН з посиланням на синоптика Наталю Діденко.

Деталі

На півдні та подекуди в центрі +12+18 градусів, в Криму та на Херсонщині до +20 градусів. У північній частині завтра передбачається +8+12 градусів проти сьогоднішніх +3+7 градусів. І лише в західних областях втримається холодна погода, у п`ятницю тут очікується +2+7 градусів

- зазначила синоптик.

Вона додала, що дощі пройдуть на півночі, у центрі України, у західних областях - дощ та мокрий сніг, на півдні та на сході - без опадів.

У Києві 21-го листопада переважатиме хмарна волога погода з дощем. Але в столиці потепліє завтра до +9 градусів

 - резюмувала Діденко.

Нагадаємо

18 листопада низку населених пунктів Закарпаття, включаючи Татаров, Яремче, Яблуницю та Долину, раптово засніжило. Водночас у Буковелі утворився щільний шар снігу, що контрастує з осінньою погодою - у мережі з’явились відповідні фото і відео.

Євген Устименко

Погода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Сніг в Україні
Закарпатська область
Херсонська область
Крим
Україна
Київ