Західну Україну замело раптовим снігом: Яремче та Буковель у білій ковдрі

Сьогодні вранці, Закарпаття опинилося під білою ковдрою. Низку населених пунктів раптово засніжило, передає УНН з посиланням на місцеві телеграм-канали.

Деталі

Перший сніг сьогодні спостерігають місцеві мешканці Татарова та Яремче. Також, рясно засніжило і Яблуницю та Долину.

В Буковелі опади були не легкими: там утворився доволі щільний шар снігу, що контрастує з осінньою атмосферою, яка панувала ще вчора.

З першим серйозним снігом у горах стартує і зимовий настрій – у Карпатах вже відчутно наближається сезон лиж та морозних пейзажів.

Нагадаємо

18 листопада в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, у деяких областях дощитиме. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.