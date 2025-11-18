Дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 18 листопада
Київ • УНН
18 листопада в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, у деяких областях дощитиме. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.
Сьогодні, 18 листопада, в Україні хмарно з проясненнями, у більшості областей дощитиме. Про це інформує УНН із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Деталі
Синтоптики повідомляють, що вдень невеликий дощ можливий майже по всій Україні, крім півночі.
Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, в більшості областей місцями пориви 15-20 м/с, вночі в Карпатах 25 м/с.
Температура протягом доби у західних областях 0-5° тепла, у північних, Вінницькій та Черкаській областях 4-9° тепла, на решті території вдень 12-17°.
У вівторок, 18 листопада, у Києві хмарно з проясненнями. Вдень без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, по Київській області вдень місцями пориви 15-18 м/с.
Температура протягом доби по області 4-9° тепла, у столиці 6-8° тепла.
Від Дня Міккі Мауса до вшанування сержантів ЗСУ: що відзначають 18 листопада в Україні і світі18.11.25, 05:26 • 656 переглядiв