$42.040.02
48.980.10
ukenru
17 листопада, 16:21 • 17838 перегляди
В Україні 18 листопада графіки діятимуть цілу добу: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
17 листопада, 14:33 • 35802 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
17 листопада, 14:15 • 31281 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
17 листопада, 12:46 • 32078 перегляди
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
17 листопада, 12:28 • 29623 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
17 листопада, 09:59 • 22724 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 54909 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58 • 26367 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27 • 20027 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
17 листопада, 05:28 • 22576 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
Рубрики
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 18 листопада

Київ • УНН

 • 182 перегляди

18 листопада в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, у деяких областях дощитиме. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 18 листопада

Сьогодні, 18 листопада, в Україні хмарно з проясненнями, у більшості областей дощитиме. Про це інформує УНН із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Деталі

Синтоптики повідомляють, що вдень невеликий дощ можливий майже по всій Україні, крім півночі.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, в більшості областей місцями пориви 15-20 м/с, вночі в Карпатах 25 м/с. 

Температура протягом доби у західних областях 0-5° тепла, у північних, Вінницькій та Черкаській областях 4-9° тепла, на решті території вдень 12-17°.

У вівторок, 18 листопада, у Києві хмарно з проясненнями. Вдень без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, по Київській області вдень місцями пориви 15-18 м/с.

Температура протягом доби по області 4-9° тепла, у столиці 6-8° тепла.

Від Дня Міккі Мауса до вшанування сержантів ЗСУ: що відзначають 18 листопада в Україні і світі18.11.25, 05:26 • 656 переглядiв

Віта Зеленецька

Погода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Україна
Київ